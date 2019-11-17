«Желтые жилеты» вернулись в черном

Движение «желтых жилетов» попыталось напомнить о себе, проведя 53-ю по счету субботнюю демонстрацию. Мирное поначалу шествие вылилось в погромы и поджоги. Задержано 147 человек, 129 из них арестовано. Год с момента основания движения и акция в Париже по этому случаю показали, что пропорционально уменьшению числа «жилетов» растет их радикализм, подметил корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В эту субботу «жилеты» отмечали год своего неожиданного и триумфального появления на улицах Франции. Прошлой осенью 17 ноября 2018-го они собрали 287 100 человек и заявили о себе как о мощном, имеющем широкую массовую поддержку движении. С тех пор они выходили на улицы 52 раза, добились от государства солидных уступок и приобрели мировую известность.

Вчера по всей Франции на манифестации вышло 28 тыс. человек. Движение ослабло более чем в десять раз, однако 4,7 тыс. человек в Париже «жилетам» собрать все-таки удалось.

Ожидаемое не без тревоги главное столичное шествие, которое должно было пройти от площади Италии в 13-м округе к Северному вокзалу, так никуда и не двинулось, зато быстро вылилось в погромы и поджоги. В 14 часов по европейскому времени префект Парижа Дидье Лаллеман был вынужден объявить об отмене демонстрации ввиду растущего насилия. Мирных участников он призвал как можно скорее покинуть площадь Италии, окруженную полицией.

На площади почти не видно было желтых автомобильных жилетов, ставших год назад знаменем протеста. Большинство было одето в черное и вело себя не как демонстранты, а как погромщики.

Мэрия 13-го округа ведет реконструкцию площади, и это позволило демонстрантам разобрать ограды для постройки баррикад, поджечь строительные машины и разгромить стоящий на площади памятник герою Второй мировой войны маршалу Альфонсу Жюэну. Хулиганы в черных куртках с повязками на лицах то и дело вступали в схватку с полицейскими, засыпая их ряды камнями и не позволяя пожарным тушить разложенные тут и там гигантские костры, перевернутые и подожженные автомашины. Были разбиты автобусные остановки, рекламные щиты, витрины магазинов и банков.

До вечера площадь оставалась в руках погромщиков из BlackBlock и все чаще примыкающих к ним «ультражелтых». Однако за пределы площади насилие почти не вырывалось. Небольшие стычки были зафиксированы в других точках Парижа, в том числе в районе Ле-Аль и возле главной префектуры, но в целом столица не испытала ничего подобного прошлогодним буйствам «желтых жилетов». Пока 13-й округ бушевал, остальные 19 наслаждались субботним вечером.

53-я суббота «желтых жилетов» не продемонстрировала ничего нового ни в тактике демонстрантов, ни в стратегии правительства.

Демонстрация, заявленная мирной, была сорвана совместными усилиями самих участников и хулиганов в черном.

Организаторы марша, лидеры «желтых жилетов», в том числе Присцилла Людоски и Жером Родригес, были очень недовольны запретом префектуры на шествие, сочтя это провокацией со стороны властей. Участники неудавшейся демонстрации, которым во множестве предоставляли слово французские СМИ, делились вчера своим разочарованием: «У нас украли годовщину».

Многие признают, что радикализм в рядах демонстрантов отнимает у них поддержку населения. И поскольку теории заговора в рядах «жилетов» были популярны с самого начала, видят в этом хитроумный маневр правительства, стремящегося выставить протестующих в виде хулиганов. Вчера к ним в этом присоединилась глава «Национального объединения» Марин Ле Пен, опубликовавшая в своем Twitter пост: «Правительство позволяет своим "полезным идиотам" BlackBlock громить, атаковать полицию и пожарных, разрушать памятник генералу Жюэну. Требования "желтых жилетов" тем самым вываляны в грязи».

«Желтые жилеты» вчера действительно напомнили о себе — и не лучшим образом. Новая суббота доказала, что чем «жилетов» меньше, тем они злее.

Давление государства оставляет на улице радикалов. Однако за год правительство в значительной степени справилось с кризисом. Вместо того чтобы гасить пожар по всей Франции, оно может заливать костры на одной отдельно взятой парижской площади.