НАТО назвало «агрессивные действия» России одной из угроз

НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.

«Мы, альянс, сталкиваемся с отчетливыми угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности»,— говорится в итоговом заявлении НАТО. Согласно документу, кроме агрессивных действий России угрозы для НАТО также представляют терроризм, нелегальная миграция и киберпреступность.

Напомним, в рамках прошедшего в Лондоне саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении на $130 млрд оборонного бюджета альянса в следующем году. В Кремле заявили, что не намерены ввязываться в гонку вооружений из-за увеличения расходов альянса.

О темах и настроениях прошедшего саммита — в материале “Ъ” «НАТО углубилось в поиски себя».