Кремль: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений из-за увеличения расходов НАТО

Решение НАТО увеличить расходы в 2020 году на $130 млрд подтверждает обеспокоенность Кремля по поводу политики альянса по сдерживанию России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако Москва не намерена ввязываться в гонку вооружений.

«Конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность. <...> Мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета в лишний раз подтверждают это»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”. Тем не менее он считает, что в НАТО звучат «весьма прагматичные заявления» о выстраивании взаимоотношений с Россией.

Пресс-секретарь напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что страна не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку расходов на это, «губительную для экономики». «Наша безопасность и паритет в плане стратстабильности на целый ряд лет перспективно гарантирована, и Россия продолжает идти именно этим путем»,— сказал господин Песков.

Напомним, об увеличении оборонных расходов НАТО сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в 2020 году они вырастут на $130 млрд, а в 2024 — на $400 млрд относительно 2016 года.

Источником каких угроз Россия и ее союзники видят США — в материале “Ъ” «Соединенные штаммы Америки».

О саммите НАТО — в публикации “Ъ” «НАТО углубилось в поиски себя».