Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет «уважать территориальную целостность своих соседей». Ранее соответствующее решение принял комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Палата представителей подтверждает свою полную поддержку отстранения России от участия в "группе восьми", а также призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире»,— говорится в принятой резолюции. Она носит рекомендательный характер.

Напомним, Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. Однако Евросоюз выступил против восстановления G8 с участием России до устранения причин, которые привели к ее исключению из клуба. Накануне господин Трамп заявил, что переносит саммит G7 2020 года в резиденцию президента Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Изначально президент США планировал провести встречу «группы семи» на своем курорте Trump National Doral Resort в Майами, но отказался от этих планов после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться».

О том, как Трампа обвинили в попытке заработать на G7,— в материале “Ъ”.