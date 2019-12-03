Следующий саммит G7 пройдет в Кэмп-Дэвиде

Администрация США выбрала Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд для саммита G7 в 2020 году, который пройдет 10–12 июня, заявил американский президент Дональд Трамп. Изначально президент США планировал провести встречу «группы семи» на своем курорте Trump National Doral Resort в Майами, но отказался от этих планов после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться».

«Это будет Кэмп-Дэвид, хорошее место, у нас будет хороший доступ для прессы»,— сказал господин Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Лондоне.

Напомним, после того, как президент США отказался от планов провести саммит на своем курорте, американская администрация начала искать другое место. Уже тогда предполагалось, что это может быть резиденция президента в Кэмп-Дэвиде.

Напомним, в августе господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году. Он также сообщил, что поддерживает возвращение России в G8. Однако в прошлом месяце комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в будущих саммитах G7.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

О том, как Трампа обвинили в попытке заработать на G7,— в материале “Ъ”.