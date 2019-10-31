В Конгрессе США высказались против возвращения формата G8

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в будущих саммитах G7. Там же назвали условия для возвращения РФ в группу — уважение территориальной целостности соседей и ценностей демократического общества.

«Вновь Россия выказывает неуважение к территориальной целостности других стран»,— заявил автор документа конгрессмен Альбио Сайрс. По его словам, после исключения из G8 Россия не выполнила ни одного из условий для возвращения в нее. «Она даже стала проводить более агрессивную политику в отношении Украины»,— сообщил господин Сайрс.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8. «Я мог бы определенно это поддержать. Намного уместнее иметь в нем Россию (в клубе G8.— “Ъ”)»,— сказал он. Однако Евросоюз выступил против восстановления G8 с участием России до устранения причин, которые привели к ее исключению из клуба.