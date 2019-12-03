Суд продлил на 3,5 месяца арест бизнесмену Израйлиту

Смольнинский суд Петербурга продлил арест совладельцу компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту еще на три с половиной месяца, сообщила его адвокат Виктория Бурковская. Бизнесмена обвиняют в выводе 1,5 млрд руб. за границу при строительстве терминала в порту Усть-Луга.

«Одним из аргументов, к которому апеллировала прокуратура, было то, что по делу в суде не успели выступить свидетели»,— пояснила госпожа Бурковская «РИА Новости». Она также сообщила, что решение суда будет обжаловано.

Адвокат отметила, что сторона защиты по-прежнему настаивает на мере пресечения в виде запрета определенных действий. «Он уже достаточно давно находится под стражей — около 36 месяцев»,— сказала Виктория Бурковская.

Напомним, Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Для расследования его дела у ФНС изымали спецдекларацию об амнистии капитала. Валерий Израйлит потребовал, чтобы на сотрудников ФСБ, которые разгласили информацию о его декларации, завели уголовное дело. Защита бизнесмена обжаловала решение суда, но спецдекларацию все равно не исключили из дела, хотя Верховный суд посчитал такие действия незаконными. Следственный комитет России (СКР) отказался проверять ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Валерия Израйлита.

Подробности — в материале “Ъ” «Районный суд по-своему понял решение Верховного».