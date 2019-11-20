СКР не будет проверять ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита

Военные следственные органы Следственного комитета России (СКР) не нашли оснований для проведения проверки сотрудников ФСБ, которые изъяли налоговую декларацию предпринимателя Валерия Израйлита, сообщили РБК в Военном следственном управлении (ВСО) по Западному военному округу.

Совладелец компании «Усть-Луга» подал заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Указанные в декларации сведения стали поводом для того, чтобы предъявить бизнесмену обвинение в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст.ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Господин Израйлит настаивал на привлечении к ответственности по ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) УК РФ старшего следователя следственной службы управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного Алексея Шишкова.

«По результатам проверки доводов заявления и в связи с тем, что оно не содержало сведений о совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении..> принято обоснованное решение об отсутствии оснований для проведения проверки в отношении сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,— приводит РБК ответ пресс-службы ВСО.

Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года, предпринимателя обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Свою вину он не признает.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Районный суд по-своему понял решение Верховного».