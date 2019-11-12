Из дела бизнесмена Израйлита не стали исключать спецдекларацию

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга не стал исключать из доказательств стороны обвинения спецдекларацию об амнистии капитала совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Виктория Бурковская. Бизнесмена обвиняют в выводе 1,5 млрд руб. за границу при строительстве терминала в порту Усть-Луга.

Амнистия капиталов стартовала в России в 2015 году. Президент Владимир Путин обещал, что бизнесменов, которые легализуют имущество в России, «не будут таскать по правоохранительным органам». Амнистией воспользовались около 19 тыс. человек.

Адвокаты ранее уже обращались с просьбой об исключении декларации, суд отклонил ходатайство. Они обратились за разъяснениями в Верховный суд (ВС). 30 октября президиум ВС предоставил эти разъяснения, согласно им сведения из спецдекларации не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. После адвокаты снова обратились с просьбой об исключении спецдекларации из доказательств в Смольнинский районный суд.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Для расследования его дела у ФНС изымали спецдекларацию об амнистии капитала. Валерий Израйлит потребовал, чтобы на сотрудников ФСБ, которые разгласили информацию о его декларации, завели уголовное дело.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Суд присматривается к спецдекларации».