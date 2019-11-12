Районный суд по-своему понял решение Верховного

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался исключить из доказательств специальную налоговую декларацию, поданную председателем совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерием Израйлитом, обвиняемым в хищениях и выводе средств за границу. В октябре Верховный суд (ВС) признал незаконным включение подобного документа в уголовное дело. Опрошенные “Ъ” юристы неоднозначно оценивают решение райсуда.

Смольнинский районный суд отказал в ходатайстве защиты Валерия Израйлита об исключении из материалов дела спецдекларации об амнистии капитала, а также производных от нее документов, в частности заключений специалиста Федеральной налоговой службы и рапорта об обнаружении признаков состава преступления, на основании которого было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. «По мнению суда, оснований для исключения документов нет, поскольку прокуратура не собирается исследовать их в рамках судебного следствия. Однако гособвинение не может не огласить рапортов об обнаружении признаков состава преступления: он включен в обвинительное заключение и является поводом для возбуждения уголовного дела»,— пояснил “Ъ” адвокат обвиняемого Николай Павловский.

Изначально в отношении господина Израйлита было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а позднее — по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

На основании сведений из спецдекларации в обвинении появилась ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как неоднократно сообщал “Ъ”, бизнесмен обвиняется в том, что он, используя аффилированные компании, организовал поставку бывших в употреблении труб ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», выдав их за новые. Ущерб был оценен следствием в 3,2 млрд руб. Кроме того, Валерию Израйлиту вменяют в вину искусственное завышение цен на 30% на закупку материально-технических ресурсов, среди которых были металлоконструкции и насосное оборудование. Ущерб, по версии следствия, составил 202 млн руб. Также Валерия Израйлита обвиняют в последующем выводе полученных денег за пределы России.

На первом заседании, по существу, гособвинение заявило, что налоговая декларация была включена в обвинительное заключение «излишне», а потому ссылаться на нее сторона обвинения не собирается. Несмотря на это, адвокаты обратились за разъяснениями в Верховный суд России. 30 октября ВС запретил использование декларации об амнистии капитала против бизнеса. В частности, указанные там данные не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, использоваться в качестве доказательств и изыматься по решению суда.

Любые противоречия в законодательстве должны трактоваться в пользу закона об амнистии капитала, решил ВС.

«При этом Верховный суд заострил свое внимание на том, что декларация не просто не может быть доказательством: она не может быть основанием для возбуждения дела. Я не вижу, как прокуратура может обойти это, чтобы оставить составы по ст. 193.1 УК РФ в живых по процессуальным основаниям»,— отмечает господин Павловский.

«Если суд будет основывать свое решение в этом процессе на данных из специальной декларации — это будет являться основанием для отмены решения суда ввиду нарушения единообразия в применении и толковании судами норм права»,— считает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Он отмечает, что закон о добровольном декларировании активов и счетов физических лиц обладает приоритетом по отношению к Уголовно-процессуальному кодексу и закону об оперативно-разыскной деятельности, гарантируя освобождение от уголовной ответственности по ряду налоговых и валютных составов преступлений. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что сегодняшнее решение еще не означает игнорирование судом постановления ВС: «Решение суда может быть обусловлено тем, что дело слушается по существу, а это значит, что по общему правилу суд не в праве высказывать по доказательствам, то есть давать им оценку до удаления в совещательную комнату для постановки приговора»,— говорит юрист.

Марина Царева, Санкт-Петербург