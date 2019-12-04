Балансирование на границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник завершил двухдневный визит в Баку, в ходе которого, в частности, обсуждался российский план по сближению Азербайджана и Армении «малыми шагами». Часть его уже реализована: состоялись первые за много лет поездки журналистов друг к другу. По данным “Ъ”, рассматривается вариант организации взаимных визитов общественных и культурных деятелей, парламентариев. Обсуждается и обмен удерживаемыми лицами. Впрочем, уверенности в прогрессе ни у одной из сторон нет: глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник, хоть и выразил надежду на «движение вперед» по Нагорному Карабаху, одновременно заявил о намерении Баку продолжить закупать вооружения. У Москвы.

Примиряй, но вооружай

О новых сделках между Россией и Азербайджаном в сфере военно-технического сотрудничества не сообщалось давно. В 2003 году страны подписали соглашение на $5 млрд, в рамках которого Москва поставляла Баку танки, бронетранспортеры, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и другие виды вооружений. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, призвал страны—участницы блока более не продавать вооружение Азербайджану. Обращался он, очевидно, прежде всего к России.

Но на просьбу “Ъ” прокомментировать этот призыв Сергей Лавров во вторник дал понять, что Москва ничего зазорного в поставках оружия Баку не видит.

«Военно-техническое сотрудничество — одна из важных сфер стратегического партнерства России и Азербайджана. Мы развиваем его абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и РФ. И с полным учетом того баланса, который в этом регионе сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранялась стабильность»,— заверил он.

Впрочем, военный потенциал Азербайджана оценивается выше, чем Армении: прежде всего потому, что азербайджанская армия лучше оснащена. В то же время Армения входит в ОДКБ, которая гарантирует своим членам коллективную защиту от возможных внешних атак. При этом Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос “Ъ” о призыве Никола Пашиняна к странам—участницам этой организации, сообщил, что Азербайджан и Россия готовятся подписать новый оружейный контракт. «Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ»,— сказал он.

Слово за слово

Напомним, что Сергей Лавров прилетел в Баку вскоре после визита в Ереван (там он был 11 ноября). Поездки в Армению и Азербайджан у него традиционно идут в связке. Журналисты мидовского пула знают: если анонсирован визит в одну из стран, скоро жди и в другую, а иногда Сергей Лавров совмещает их в рамках одного турне. Этого требует роль посредника в отношениях двух враждующих друг с другом стран. При этом в каждой из столиц ревностно следят за тем, что было сказано и сделано российским министром в другой.

Иногда скандал может вызвать одно слово. В ходе последней поездки в Ереван Сергей Лавров произнес безобидную вроде бы фразу: «Без народа Нагорного Карабаха, его населения невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение (по урегулированию конфликта.— “Ъ”)». В Армении это заявление вызвало ликование, а в Азербайджане — бурю негодования. Дело в том, что, с точки зрения Баку, никакого «народа» Нагорного Карабаха не существует. Как недавно подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, речь может идти только о «населении» этого региона, которое до начала конфликта состояло из армян и азербайджанцев. После слов о «народе» Нагорного Карабаха Сергея Лаврова в азербайджанской прессе упрекнули в ангажированности и потакании «агрессору». Российский МИД заверил местную прессу, что об изменении подходов Москвы к этому конфликту речь не идет.

Но в Баку жаждали услышать это от Сергея Лаврова лично. И он постарался всех успокоить. Прежде всего глава МИД РФ рассказал, как в России ценят двусторонние отношения с Азербайджаном. Они, по словам Сергея Лаврова, «на подъеме», «развиваются поступательно во всех областях», подтверждением чему служат регулярные контакты глав государств. Министр напомнил, что туристы из России в этом году вышли на первое место среди отдыхающих в Азербайджане: их приехало более 800 тыс. Прямые инвестиции России в экономику Азербайджана составляют около $1,5 млрд. В Азербайджане работают более 300 компаний с участием российского капитала. А товарооборот, по его словам, вырос почти на 15% и в этом году «легко» превысит показатель в $3 млрд.

Говоря о Нагорном Карабахе, Сергей Лавров был куда менее оптимистичен. «Существуют возможности для достижения компромисса. Но дело непростое. Этот конфликт — один из наиболее длительных на пространстве СНГ»,— напомнил он. При этом глава российской дипломатии выразил признание Азербайджану за то, что идеи, которые Россия продвигает в двустороннем плане и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, находят понимание в Баку. В ходе переговоров с Ильхамом Алиевым и Эльмаром Мамедъяровым он, в частности, обсуждал апрельское предложение России по сближению сторон путем «малых шагов» в гуманитарной сфере.

Часть этого плана уже реализована: в ноябре состоялись первые за много лет взаимные поездки журналистов. Источники “Ъ” в Баку и Ереване не исключают, что в дальнейшем состоятся перекрестные визиты общественных и культурных деятелей, а также парламентариев. Обсуждается и вопрос обмена военнопленными (Баку уже дал на это согласие).

Ситуация, однако, осложняется тем, что в Нагорном Карабахе в 2020 году пройдут президентские и парламентские выборы, а значит, до этого серьезных уступок со стороны местных властей и поддерживающего их Еревана ожидать не стоит.

Досрочные выборы, как ожидается, в ближайшие месяцы пройдут и в Азербайджане.

Впрочем, Эльмар Мамедъяров во вторник по итогам переговоров с Сергеем Лавровым сказал, что нынешняя ситуация «ни войны, ни мира» Баку не устраивает. «В первую очередь, конечно же, армия должна вернуться в казармы, а не находиться в поле. Дальше уже можно думать о возвращении беженцев, разблокировании экономических возможностей и дорог»,— сказал он.

В среду Эльмар Мамедъяров встретится в Братиславе с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Дипломаты будут обсуждать в том числе и гуманитарное сближение. Глава МИД Азербайджана выразил надежду, что стороны договорятся о «движении вперед».

Запланированы и переговоры двух министров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). О том, насколько туго идет процесс урегулирования, можно судить по комментарию Сергея Лаврова о возможных результатах этих встреч. По его словам, Москва хотела бы, чтобы в Братиславе было принято пятистороннее заявление по Нагорному Карабаху. При этом речь не идет о каких-то новых прорывных договоренностях, а лишь о подтверждении принципов урегулирования конфликта, о которых стороны в целом договорились много лет назад. Но даже этого добиться тяжело. «Если по каким-то причинам принять совместное заявление будет невозможно, то три сопредседателя в любом случае свою позицию закрепят на бумаге,— сказал в Баку Сергей Лавров.— Но надеюсь, что это будет пятистороннее заявление».

Елена Черненко, Баку