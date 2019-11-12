Сергей Лавров выполнил лабораторную работу

В понедельник впервые с момента смены власти в Армении в мае 2018 года республику с официальным визитом посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. На его переговорах с коллегой Зограбом Мнацаканяном обсуждались по большей части темы из «дореволюционной» повестки дня, в частности нагорно-карабахское урегулирование. Журналистов интересовала судьба меморандума, гарантирующего российским специалистам доступ в армянские биолаборатории, которые были созданы на деньги Пентагона. По данным “Ъ”, подписание этого принципиально важного для Москвы документа может состояться до конца года. С подробностями из Еревана — корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Визит Сергея Лаврова в Ереван на первый взгляд был похож на все его предыдущие поездки в столицу Армении. Ранним утром в понедельник он посетил мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд», возложил цветы у Вечного огня и полил посаженную там же в мемориальном парке несколько лет назад ель, а затем провел встречи с президентом, премьером и министром иностранных дел страны. Но для главы МИДа Зограба Мнацаканяна, занявшего свой пост в мае прошлого года, этот визит был особенным: он несколько раз сделал акцент на том, что принимает Сергея Лаврова в Ереване впервые.

«Наши отношения настолько глубоки и содержательны, что сложно описать их одним словом»,— заявил на переговорах армянский министр. «Обо всем невозможно переговорить даже в течение целого дня»,— поддержал коллегу Сергей Лавров. Он также высоко оценил отношения с Арменией, подчеркнув, что с мая 2018 года премьер Никол Пашинян уже четырежды виделся с президентом РФ Владимиром Путиным и одним из первых откликнулся на его приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая будущего года в Москве.

Накануне два министра вместе открыли в Национальной галерее на площади Республики выставку, посвященную годовщине Победы. Из их выступлений на мероприятии стало ясно, что попытки «переписать историю», которые так возмущают Москву в последние годы, так же возмущают и Ереван. «9 Мая — наш общий праздник, а также наша общая история о том, как мы вместе сражались и шли к общей победе. Победа в Великой Отечественной войне является достижением всех народов бывшего СССР и стран антигитлеровской коалиции. Поэтому для нас недопустимы любые усилия и попытки исказить правду о войне»,— заявил господин Мнацаканян. «Такое отношение неслучайно: на фронтах войны воевали 600 тыс. сыновей армянского народа из Армении, из союзных республик и из диаспоры. Половина из них — 314 тыс.— не вернулись с поля брани»,— напомнил он в своей речи.

Итоговая пресс-конференция после переговоров в МИД Армении в понедельник сопровождалась глухим гулом, прорывавшимся из-за закрытых дверей: на ступенях у правительственного комплекса расположились участники сидячего пикета, бившие в барабаны и дудевшие в вувузелы. Впрочем, протест был адресован не Зограбу Мнацаканяну, а его коллеге по правительству — министру образования, культуры и спорта Араику Арутюняну. Оба министерства расположены в одном правительственном комплексе, и участники акции протестовали против недавних предложений министра, полагающего, например, что из программы негуманитарных вузов стоит убрать изучение армянского языка и литературы, а из школьной программы — историю армянской церкви.

По итогам переговоров Сергей Лавров и его коллега подписали план межмидовских консультаций на 2020–2021 годы. Однако собравшихся на пресс-конференцию журналистов из России и Армении куда больше интересовал другой документ. Как сообщал ранее “Ъ”, в ходе визита главы МИД РФ планировалось подписать меморандум, гарантирующий российским специалистам, в том числе военным, доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона. Однако церемонии подписания в Ереване в итоге не было. Впрочем, по данным “Ъ”, она может состояться до конца года.

«В целом переговоры над текстом меморандума завершены, документ проходит межведомственное согласование,— рассказал российский министр.— Рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан, это создаст дополнительную возможность для нашего взаимодействия в сфере биологической безопасности». По словам Сергея Лаврова, Россия «многие годы» пытается создать верификационный механизм в рамках конвенции по биологическому токсинному оружию, «но американские коллеги предпочитают избегать такой договоренности и ведут дело к тому, чтобы по всему миру на двусторонней основе создавать лаборатории как бы под себя». «Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы в этой сфере у нас была с нашими союзниками — с Арменией, другими партнерами — полная и обоюдная транспарентность»,— добавил он. Его армянскому коллеге оставалось только подтвердить, что речь идет о «биологической безопасности Армении» — и «безопасности в более широком контексте».

В ходе переговоров министры обсудили и двусторонние отношения, в частности задачу увеличения товарооборота до рекордных $2 млрд. Кроме того, они затронули вопросы внешнеполитического сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ, а также сверили позиции по темам, которые обсуждаются в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Неизбежной — и пока неразрешимой — была, в частности, тема Нагорного Карабаха. Зограб Мнацаканян заверил, что Ереван высоко оценивает посредническую миссию России по Карабаху. Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул: «Принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного урегулирования споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами. И окончательное решение должно учитывать все эти принципы. С этим не спорят ни Ереван, ни Баку». «А дальше… Искусство дипломатии — это готовность к компромиссам»,— намекнул российский министр.