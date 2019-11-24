Армению и Азербайджан готовят к миру

Вчера в МИД Армении сообщили о состоявшемся на этой неделе визите армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских — в Армению. Обмен прошел в рамках программы «по подготовке народов к миру», согласованной Баку и Ереваном в Париже в январе 2019 года. С ходом ее реализации ознакомилась в Ереване корреспондент “Ъ” Марина Коваленко.

В Армении флаг соседнего Азербайджана можно увидеть только в одном месте — на ереванском коньячном заводе «Арарат». «У нас (между Ереваном и Баку.— “Ъ”) дипломатических отношений нет,— сообщили приехавшим на завод российским журналистам,— поэтому флаг стоит только здесь». Его установили в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, когда на заводе была заложена так называемая бочка мира, в которой выдерживается спирт 1994 года,— год подписания перемирия между сторонами конфликта. Считается, что она будет откупорена после мирного урегулирования, и тогда представители сторон смогут поднять бокалы с коньяком, чтобы выпить за дружбу народов.

Маленьким шагом в этом направлении стало очередное мероприятие в рамках программы «по подготовке народов к миру». По сообщению армянского МИДа, с 17 по 21 ноября представители СМИ Армении, Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) совершили взаимные визиты.

Программа координировалась личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Председатель Международного центра человеческого развития в Ереване Теван Погосян рассказал “Ъ”, что проект обмена журналистами существовал и раньше, но действовал только до 2001 года. «После этого журналисты много раз встречались в Тбилиси, в Киеве, в разных местах, то есть они виделись, но друг к другу не приезжали»,— заявил ''Ъ''.

Информация о том, что группа армянских журналистов посетила Баку, появилась в СМИ еще в середине недели, но правительственные органы это сообщение не комментировали.

Только теперь МИД Армении официально сообщил, что армянские журналисты встречались в Баку с представителями общественных организаций и коллегами, а также посетили шахматную школу.

Поездку приветствовала миссия США в ОБСЕ на своей странице в Twitter. «Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность»,— говорится в заявлении.

Договоренность о принятии конкретных мер в рамках программы «по подготовке народов к миру» была достигнута в ходе встречи сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся в Париже 16 января этого года. По мнению армянских и азербайджанских СМИ, именно эта программа позволила сторонам в этом году добиться определенных сдвигов на гуманитарном направлении.

Прежде всего, речь идет об обмене заключенными. Так, в июле при посредничестве Красного Креста на родину удалось вернуться гражданину Армении Завену Карапетяну и гражданину Азербайджана Эльвину Ибрагимову. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян заявлял в сентябре, что Баку также выступил с предложением об обмене других осужденных — двух азербайджанских граждан, отбывающих в НКР наказание за убийство и диверсионную деятельность, на двух армянских военных. Хотя обмена так и не произошло, определенное смягчение риторики в этом отношении наблюдается: если еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что обмен «не имеет смысла», ссылаясь на его неравноценность, то в сентябре господин Тоноян указал, что этого «не исключает».

Сдвинулся с мертвой точки и вопрос о допуске родственников к заключенным — в Ереване сейчас против этого не возражают. Глава МИД НКР Масис Маилян в беседе с “Ъ” подтвердил, что придерживается такой же позиции, однако, по его словам, реализацию этого пункта договоренностей тормозят в Баку. «Насколько я знаю, не было желания со стороны Азербайджана. Если такое желание будет, мы будем работать в этом плане»,— сказал он.

С реализацией программы «по подготовке народов к миру» господин Маилян связывает также снижение количества перестрелок на линии соприкосновения. «За последние 12–14 месяцев ситуация (с соблюдением режима о прекращении огня.— “Ъ”) намного улучшилась. Конечно, были отдельные случаи его нарушения. Но в целом, если сравнивать с предыдущими годами, ситуация стабильная. Летом этого года была договоренность не мешать крестьянам собирать урожай. Она соблюдалась».

Зампредседателя Национального собрания Армении Ален Симонян заверил “Ъ”, что с конца «бархатной революции» в Армении многое изменилось. «Население Республики Армения воодушевленно доверяет и следует за своим лидером,— сказал он.— Если Никол Воваевич завтра выйдет в прямой эфир и скажет: "Ребята, мы сейчас все идем брать Бастилию", все выйдут из своих домов и пойдут». Говоря о прогрессе в рамках программы «по подготовке к миру» со стороны Армении, он сообщил, что не видит такой же готовности к ее реализации со стороны Азербайджана, потому что «риторика только воинственная». И добавил: «Мы готовы к диалогу. Как было сказано, решение, которое будет принято, должно быть приемлемо также и для азербайджанского народа».

Со своей стороны, директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров считает, что шаги, предпринятые в рамках программы,— это только начало. «Я не знаю, какие конкретно это планы, но знаю, что их реализация начнется в ближайшее время»,— сказал он “Ъ”. Между тем эксперт заверил: хотя о прорыве в карабахском урегулировании говорить рано, сотрудничество в рамках программы «по подготовке народов к миру» может это урегулирование приблизить. «До тех пор, пока угроза войны реальна, говорить о восстановлении доверия практически не приходится. Если наверху не могут договориться (а договориться им трудно), то скорее всего программа будет пробуксовывать. Но если начнется более плотная работа на низовом уровне, это позволит лидерам пойти хоть на какое-то изменение в их позициях»,— заявил ''Ъ''.