ФАС возбудила дело после жалобы «Аэрофлота» на рост тарифов

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте службы. Как ранее стало известно “Ъ”, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев написал в службу письмо о резком подорожании в 17 аэропортах услуг, которые ФАС не регулирует: буксировки, уборки, подачи трапа, приема и выпуска самолетов.

Также антимонопольная служба начала изучение материалов по стоимости таких услуг в аэропортах Дальнего Востока. Особое внимание контрольное ведомство уделяет аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из услуг по заправке, буксировке, подаче трапов, уборке, питанию и других.

«Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы — это будет пресечено»,— говорится в сообщении. ФАС также выдала «предупреждения крупным аэропортам и холдингам об обеспечении доступа к инфраструктуре другим операторам». Предполагается, что это позволит развивать конкурентные услуги в нерегулируемом сегменте.

По данным «Аэрофлота», рост цен в некоторых аэропортах за июнь 2018 года — июнь 2019 года в несколько раз превысил инфляцию. Из-за этого перевозчики вынуждены нести повышенные расходы, а некоторые направления и вовсе стали убыточными.

Подробности — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" пожаловался ФАС на рост тарифов».