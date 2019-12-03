«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

«Аэрофлот» обратился в ФАС с просьбой усилить контроль за ростом цен на керосин и аэропортовые услуги в региональных аэропортах. По данным авиакомпании, за июнь 2018—июнь 2019 года рост цен в нескольких аэропортах в несколько раз превысил инфляцию. Перевозчики не могут переложить расходы на пассажиров и вынуждены нести повышенные расходы, а на некоторых направлениях терпят убытки.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах. Об этом говорится в письме господина Савельева, предоставленном “Ъ” одним из игроков рынка.

При инфляции в 4,7%, зафиксированной с июня 2018 по июнь 2019 года, стоимость обслуживания самолета Airbus A320 выросла на 25% в аэропорту Ижевска (регулируемые сборы выросли на 21%, нерегулируемые — на 38%), на 31% в Кемерово (регулируемые — 5%, нерегулируемые — на 70%) и на 7% в Петропавловске-Камчатском (регулируемые — на 5%, нерегулируемые — на 14%).

«Сохраняя тарифы на регулируемые сборы на предыдущем уровне или увеличивая их не выше уровня инфляции, аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета воздушного судна и обслуживания пассажиров»,— говорится в письме.

Политика аэропортов по наращиванию прибыли в отсутствие конкурентной среды негативно влияет на доступность авиаперевозок: авиакомпании работают в конкурентной среде с клиентами, ограниченными в платежеспособности. Проводимое аэропортами повышение тарифов ведет к стагнации авиационной отрасли, считает глава «Аэрофлота».

«Самая высокая цена на авиакеросин в июне 2019 года зафиксирована в аэропортах Дальнего Востока, что еще можно объяснить удаленностью региона. Однако стоимость тонны авиакеросина в "крыло" в Саратове оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском. Стоимость тонны керосина в "крыло" в Анапе в июне на 1,1% выше, чем в Симферополе»,— говорится в письме.

Господин Савельев также обращает внимание на различие цен в городах Дальнего Востока, в которые «Аэрофлот» летает по фиксированному плоскому тарифу, который, как утверждают в авиакомпании, ниже себестоимости перевозок.

«Стоимость керосина в "крыло" в аэропортах Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, практически на 10 тыс. руб. за тонну (или более 20%) выше, чем в Хабаровске и Владивостоке. В Магадане различие (с Хабаровском и Владивостоком,— “Ъ”) достигает уже 20 тыс. руб. за тонну. При этом по указанным направлениям перевозка пассажиров осуществляется по единым социальным тарифам».

Указанные факты «в дополнение к стремительному росту цен на керосин, который произошел в 2018 году», ведут к росту убытков перевозчиков и препятствуют развитию перевозок, утверждает глава «Аэрофлота».

Герман Костринский