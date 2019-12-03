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Гендиректор «Аэрофлота» обратился в ФАС из-за подорожания услуг в аэропортах Ижевска и других 16 городах

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил ФАС о резком подорожании услуг в 17 аэропортах, в том числе в Ижевске, которые не попадают под регулирование антимонопольной службы. Об этом сообщает “Ъ”.

Господин Савельев написал, что тарифы на услуги, регулируемые ФАС, удержались в пределах инфляции. Исключениями стали аэропорты Ижевска, Кемерово и Петропавловска-Камчатского, где они повысились на 21%, 5% и 5% соответственно. Основной рост тарифов пришелся на услуги, которые ФАС не регулирует — бусировка, уборка, подача трапа, прием и выпуск самолетов. Так, в Кемерово они подорожали на 80%, в Новокузнецке — на 56%, В Ижевске — на 38%, в Уфе — на 34%, в Новом Уренгое — на 25%, в Петропавловске-Камчатском — на 14%.

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