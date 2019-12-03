СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха

Служба безопасности Ураины объявила в розыск бывшего зенитчика вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Его досье опубликовано на сайте МВД Украины.

Согласно информации украинского МВД, господин Цемах «скрывается от органов предварительного расследования». Датой его исчезновения обозначено 23 сентября 2019 года. Ему инкриминируется террористический акт, повлекший гибель людей (ч. 1 и ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. В июне 2019 года Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами в городе Снежное (территория, контролируемая ДНР) и вывезен с территории самопровозглашенной республики. Возглавлявший в 2014 году, по его собственным признаниям, противовоздушную оборону Снежного, Владимир Цемах был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета, однако в сентябре Киев передал его Москве в ходе обмена удерживаемыми лицами. Нидерланды потребовали у РФ ареста господина Цемаха и его экстрадиции. После обмена он вернулся в ДНР.

Накануне прокуратура Нидерландов заявила, что власти РФ намеренно затягивали с ответом на запрос о выдаче господина Цемаха. «РФ была обязана экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче»,— подчеркивается в заявлении.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Подробнее об изменениях в деле Владимира Цемаха — в материале “Ъ FM”.