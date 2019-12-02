Нидерланды обвинили Россию в нежелании арестовывать фигуранта дела MH17 Цемаха

Прокуратура Нидерландов заявила, что власти РФ намеренно затягивали с ответом на запрос о выдаче бывшего зенитчика вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Как говорится в заявлении нидерландской прокуратуры, сознательно позволила Цемаху покинуть территорию страны и отказалась выполнять просьбу Амстердама.

Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. В июне 2019 года Владимир Цемах был задержан украинскими спецслужбами в городе Снежное (территория, контролируемая ДНР) и вывезен с территории самопровозглашенной республики. Возглавлявший в 2014 году, по его собственным признаниям, противовоздушную оборону Снежного, Владимир Цемах был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета, однако уже в сентябре Киев передал его Москве в ходе обмена удерживаемыми лицами. После обмена Нидерланды потребовали у РФ ареста господина Цемаха и его экстрадиции.

«Россия не выдает своих граждан, но, поскольку он является гражданином Украины, препятствий для его экстрадиции не было»,— сказано в заявлении прокуратуры Нидерландов. После запроса об экстрадиции власти РФ заявили, что этот вопрос рассматривается. Через некоторое время Владимир Цемах покинул территорию РФ и вернулся в ДНР, а 19 ноября власти России сообщили Нидерландам, что местонахождение Владимира Цемаха им неизвестно.

При этом запрос об аресте передавался по дипломатическим и политическим каналам, а министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подчеркивал срочность запроса и в письменной форме, и во время личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«РФ была обязана экстрадировать Цемаха в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче»,— подчеркивается в заявлении. Прокуратура отметила, что господин Цемах рассматривается как подозреваемый по делу о крушении MH17. При этом решение о том, будут ли Владимира Цемаха преследовать в Нидерландах в судебном порядке, еще не принято, поскольку для этого требуется больше доказательств.

Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Подробнее о ситуации Владимира Цемаха — в материале“Ъ FM”.