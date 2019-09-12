Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу». «Да, мы вернулись. Отец дома», — сказала она.

Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной.

Владимир Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году он стал командиром ПВО в ДНР. В июне 2019 года его задержали украинские спецслужбы и вывезли на территорию, которая контролируется Киевом. Сначала он проходил свидетелем по делу о крушении MH17. Вчера, 11 сентября, стало известно, что его перевели в статус подозреваемого.

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Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири сказала, что Украина не сдержала свое обещание, отдав Владимира Цемаха России. Она считает, что «у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17». По мнению депутата, настойчивое требование России отдать ей господина Цемаха свидетельствует о признании вины Москвы в катастрофе. Россия в свою очередь настаивает на вине Украины в произошедшем.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Подробнее об обмене России и Украины читайте в материале “Ъ" «Держи обмен шире».

О переговорах по обмену Владимира Цемаха — в публикации “Ъ" «Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент».