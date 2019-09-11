Владимира Цемаха перевели из свидетеля в подозреваемого

Главный свидетель по делу о сбитом малазийском Boeing теперь стал подозреваемым. Речь идет о бывшем командире противовоздушной обороны, который воевал в самопровозглашенной ДНР, Владимире Цемахе. Об изменении статуса 11 сентября заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. Малайзийский лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Владимира Цемаха передали России в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой. Что еще известно о нем? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с шеф-редактором издания The Insider Романом Доброхотовым: «На самом деле, все произошло внезапно, уже был согласован обмен, но Цемаха среди возвращавшихся там не было. Неожиданно, в том числе и для российских переговорщиков, Кремль внес его в список и заявил, что если не будет Цемаха, то не будет никакого обмена. Это был принципиальный вопрос для Кремля, и самое интересное, что он является украинским гражданином, поэтому вообще не очень понятно, на каком основании Москва требовала его выдачи. Российские власти уже утверждают, что никакого выстрела из “Бука” произведено не было, поэтому никакой нормальной мотивации требовать его выдачи нет. Он интересен сам по себе как обвиняемый, поскольку известен своим видео с признанием в том, что он прятал “Бук”. Если Цемах лично будет присутствовать в Гааге на процессе, значит, России тоже придется участвовать и предоставлять своих адвокатов. По различным процессуальным вопросам присутствие хотя бы одного человека на скамье подсудимых — очень важный момент для голландцев».

Украинские СМИ сообщали о том, что Владимир Цемах стал подозреваемым в уничтожении лайнера еще в конце августа. До обмена между Россией и Украиной его допросили по делу о сбитом Boeing. Следствие в Нидерландах было против того, чтобы выдавать Цемаха Москве. Сейчас добиться его экстрадиции в Европу или хотя бы получить право на допрос будет практически невозможно, считает юрист Алексей Бинецкий: «Подозреваемым нельзя быть вечно, ему либо должно быть предъявлено обвинение, либо он так и останется в статусе свидетеля. Если Цемаха признают обвиняемым, то для начала власти потребуют привести его на свою территорию для расследования.

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Есть еще такая система, когда следователи из другого государства обращаются в нашу Генпрокуратуру с просьбой провести допрос там, где человек находится, в данном случае в России. Когда он находится на нашей территории, статус в любой другой стране уже значения не имеет. Москва своих граждан не выдает, максимум, что она может сделать, — это в соответствии с международным соглашением провести расследование, если будет запрос из другого государства и по российскому уголовному законодательству это является преступлением.

В целом игра похожа не на юридические процедуры, а на какой-то политический торг».

В ПАСЕ подчеркнули, что Владимир Цемах должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении малайзийского Boeing.

Анна Пестерева