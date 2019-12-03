Госдума одобрила во втором чтении законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов. Решение было единогласным.
В случае окончательного принятия законопроекта, он должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Первое чтение документ прошел 24 января 2018 года.
Накануне президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О СМИ». В частности, иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование. Опрошенные “Ъ” юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей. К президенту обращались более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты с просьбой не подписывать закон.
Подробнее о сути закона — в материале “Ъ” «В иностранные агенты могут записать блогеров, студентов и туристов».
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