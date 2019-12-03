Госдума одобрила во втором чтении законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов. Решение было единогласным.

Согласно проекту закона, за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждан могут оштрафовать на 10 тыс. руб., должностных лиц — на 50 тыс. руб., юрлиц — на 500 тыс. руб. При повторном нарушении закона граждане выплатят 50 тыс. руб., должностные лица — 100 тыс. руб., юрлица — 1 млн руб.

За «грубое» нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента граждан могут оштрафовать на 100 тыс. руб. или наложить административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит 200 тыс. руб., для юрлиц — 5 млн руб. Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона «О средствах массовой информации».

В случае окончательного принятия законопроекта, он должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Первое чтение документ прошел 24 января 2018 года.

Накануне президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О СМИ». В частности, иностранными агентами могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование. Опрошенные “Ъ” юристы не исключают, что под формулировки подпадают не только популярные видеоблогеры, зарабатывающие на YouTube, но и обычные пользователи соцсетей. К президенту обращались более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты с просьбой не подписывать закон.

Подробнее о сути закона — в материале “Ъ” «В иностранные агенты могут записать блогеров, студентов и туристов».