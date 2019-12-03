ЛДПР выдвинула кандидата на выборы мэра Барнаула

ЛДПР определилась с кандидатом для выдвижения на конкурс по выбору сити-менеджера Барнаула в Алтайском крае. Им стал лидер фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский. Как сообщили в краевом отделении партии, соответствующее решение регионального координационного совета ЛДПР «поддержано в федеральном центре».

Господин Скосырский входит в состав городской думы последние семь лет, с 2017 года руководит фракцией ЛДПР (сейчас в нее входят три депутата, как и во фракции КПРФ и «Справедливой России».— “Ъ”). Он отметил, что его партия выступает за возвращение всенародных выборов мэра Барнаула, но «оппозицию не послушали — слова народу не дали». «Как парламентская партия, мы обязаны были выставить своего претендента. Я готов к этой ответственной должности»,— привела слова Алексея Скосырского пресс-служба отделения.

Выборы главы Барнаула пройдут в феврале 2020 года. Нового сити-менеджера изберут депутаты на сессии гордумы по итогам конкурсного отбора. Таким образом, Алексей Скосырский стал вторым кандидатом, выдвинутым на конкурс. Ранее своего претендента назвала КПРФ. Коммунистов на выборах будет представлять Елена Хрусталева, внучка первого секретаря алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева.

Подробнее о грядущих выбора сити-менеджера читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Барнаулу ищут сити-менеджера»

Илья Галагуз