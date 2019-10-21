КПРФ выдвинет внучку экс-главы Алтайского края на выборы мэра Барнаула

КПРФ планирует выдвинуть депутата гордумы Барнаула Елену Хрусталеву на конкурс по выбору нового сити-менеджера города, который пройдет в феврале следующего года. Как сообщил “Ъ-Сибирь” руководитель фракции КПРФ в гордуме Иван Карпов, соответствующее решение принято на пленуме горкома партии в минувшую субботу.

Сама госпожа Хрусталева сказала “Ъ-Сибирь”, что она собирается бороться за кресло сити-менеджера, чтобы «значительно улучшить уровень жизни барнаульцев». «Я работаю депутатом в течение двух лет и вижу, что не все в городе хорошо. Программа у нас уже есть, но говорить о ней развернуто пока рано»,— сказала кандидат от КПРФ.

Елена Хрусталева — внучка первого секретаря алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева, руководящего регионом в 1961-1976 годах. В 1993 году ей присудили ученую степень кандидата медицинских наук. В 2004 году присвоено звание доцента, в 2005 году — ученая степень доктора медицинских наук. Сейчас — профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии в Алтайском государственном медицинском университете.

Напомним, 15 августа этого года сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его обязанности исполняет первый заместитель главы города Вячеслав Франк. Конкурс по выборам нового градоначальника пройдет 6 февраля 2020 года.

О том, как в городе пройдут выборы, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Барнаулу ищут сити-менеджера»

Юлия Сасевич