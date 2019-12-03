СКР сообщил о завершении расследование дела сестер Хачатурян

Расследование дела об убийстве сестрами Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян своего отца Михаила завершено, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Следствие передало дело в прокуратуру для утверждения обвинения. Сестры обвиняются в совершении преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В отношении младшей сестры, Марии Хачатурян, уголовное дело направлено прокурору с постановлением о «применении принудительной меры медицинского характера».

Ранее СКР выделил уголовное дело младшей сестры в отдельное производство. Решение приняли из-за признания ее невменяемой на момент убийства отца.

В ноябре стало известно о завершении предварительного следствия по убийству Михаила Хачатуряна. Защита потребовала прекращения уголовного дела. По их версии, убийство отца произошло в рамках необходимой самообороны после многолетних истязаний, побоев и сексуального насилия. Адвокаты не согласны с предъявленным обвинением.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».