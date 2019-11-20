Дело младшей сестры Хачатурян выделили в отдельное производство

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело Марии Хачатурян — младшей сестры. Решение приняли из-за признания ее невменяемой на момент убийства отца, рассказал ТАСС адвокат средней сестры Алексей Паршин.

«Она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. Ее дело будет рассматриваться отдельно и без участия присяжных заседателей»,— сказал господин Паршин. Адвокаты требуют чтобы дело старшей и средней сестер рассматривалось судом присяжных.

Ранее “Ъ” стало известно о завершении предварительного следствия по убийству Михаила Хачатуряна. Защита потребовала о прекращении уголовного дела. По их версии, убийство отца произошло в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия. Адвокаты не согласны с предъявленным обвинением.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».