Как покидают рынок и теряют самостоятельность региональные банки в Черноземье

В мае 2019 года стало известно о покупке Экспобанком Игоря Кима акций Курскпромбанка — крупнейшей по объему активов кредитной организации в Черноземье.

В июне 2018 года лицензию потерял банк «Воронеж», в ЦБ заявили, что он скрывал свое реальное финансовое положение и проводил теневые операции.

В марте 2018 года рынок покинул Вэлтон банк, принадлежавший главе агрохолдинга «Приосколье» Геннадию Бобрицкому. Его лицензия была аннулирована в добровольном порядке, так как господин Бобрицкий предпочел отказаться от актива из-за высокой конкуренции и жестких условий отчетности перед ЦБ.

В течение 2018 года Липецккомбанк прекращал существование как самостоятельная институция и сливался с материнским банком «Зенит». Процесс интеграции был завершен лишь к ноябрю 2019-го.

В феврале 2016 года ЦБ лишил лицензии орловский банк «Церих», «при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал риски», заявляли в Центробанке.

В августе 2014 года была отозвана лицензия у белгородского Северинвестбанка.

В мае 2012 года ЦБ отозвал лицензию Орелсоцбанка, ссылаясь на то, что организация представляла недостоверную отчетность.

Осколбанк завершил операции Центробанк лишил лицензии на проведение банковских операций белгородский Осколбанк, входивший в четвертую сотню в РФ по размеру активов. Финорганизация принадлежит сыну главы холдинга «Промагро» Федора Клюки Олегу, она финансировала его бизнес-проекты. Читать далее