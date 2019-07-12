За менеджерами «Цериха» не придет полиция

Как стало известно „Ъ”, орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в лишенном лицензии в 2016 году местном банке «Церих». Наказать его бывших управленцев уже третий год просят Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Регуляторы заявляют о том, что незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета. Уголовное дело уже закрывалось, но после жалоб АСВ и привлечения силовиков из Москвы орловская полиция возобновляла проверку.

О том, что орловская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению АСВ, „Ъ” сообщили в региональном управлении МВД. «Следователем повторно отказано в возбуждении уголовного дела», — сказали там. По данным АСВ, после того как в конце 2018 года орловская полиция закрыла уголовное дело о злоупотреблениях топ-менеджеров «Цериха», агентство всю первую половину 2019-го добивалось возбуждения нового дела уже по трем статьям УК. Юристы агентства в январе направили в УМВД России по Орловской области заявление «по фактам» растраты (ст. 160 УР РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196) и злоупотребления полномочиями (ст. 201), сообщается в отчете о банкротстве банка (АСВ выступает в нем конкурсным управляющим).

11 апреля следственное управление УМВД вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но уже на следующий день, 12 апреля, руководитель следственного управления отменил это постановление, и материалы вернулись на доследственную проверку. Она впоследствии тоже завершилась отказом. В АСВ отметили, что материалы дела направлялись и в УВД по Центральному округу Москвы.

Представители АСВ заявляли в полицию о нескольких спорных эпизодах в сотрудничестве «Цериха» с ростовским Капиталбанком незадолго до прекращения работы обеих финорганизаций. Капиталбанк был лишен лицензии 15 февраля 2016-го, Церих потерял ее с разницей в 11 дней — 26 февраля. Признаки вывода активов в агентстве увидели в выдаче ряда «технических кредитов» юридическим и физическим лицам. В том числе межбанковские кредиты выдавались Капиталбанку, на его корреспондентских ностро-счетах (их один банк открывает в другом) формировались остатки из средств «Цериха».

Кроме того, «Церих» якобы выкупил у Капиталбанка долги «технического юрлица» по кредиту. Судя по судебной практике орловского банка (уже под руководством АСВ после потери лицензии), речь идет о цессии у Капиталбанка в декабре 2015 года, за два месяца до потери лицензии обеими финорганизациями, долга по кредиту екатеринбургскому ООО «Триумф». Заем якобы на пополнение «оборотки» под 21% компания получила незадолго до переуступки требований, в конце августа 2015-го. После покупки долга «Церих» лишился лицензии, и компания не стала его возвращать. В результате к лету 2017-го ее долг за счет пеней, процентов и пеней на проценты вырос больше чем вдвое — до 152,1 млн руб. Исполнительный лист на эту сумму «Церих» получил в ростовском арбитраже. Залогом по кредиту, теперь подлежащему взысканию, стали более миллиона листов гофрокартона, сохранность которых неизвестна.

Когда эту же фабулу следствию в 2016 году излагал Банк России (в статусе временной администрации «Цериха»), его представители заявляли о том, что имущество орловского банка перед отзывом лицензии «похитил» его и.о. председателя правления. Последним и.о. председателя правления «Цериха», согласно ЕГРЮЛ, с лета 2015-го была Жанна Воробьева, но ее имя следствие никогда в контексте уголовного дела не называло. В заявлениях АСВ какие-либо персоналии и должности не фигурировали вообще.

ЦБ, а потом и АСВ, уже третий год добиваются расследования работы «Цериха» перед отзывом лицензии. По данным агентства, уголовное дело «по фактам хищения имущества банка и его возможного преднамеренного банкротства» по статье о злоупотреблениях (ст. 201 УК РФ) было возбуждено в отношении и.о. председателя правления осенью 2016 года, расследовалось с неоднократными приостановками и возобновлениями и было закрыто в конце 2018-го.

В АСВ одновременно добиваются привлечения бывших топ-менеджеров «Цериха» к субсидиарной ответственности в рамках его банкротства. Агентство направило в орловский арбитраж заявления о взыскании с госпожи Воробьевой, членов правления банка Галины Жаворонковой и Романа Лебединского, члена совета директоров Владимира Толкачева, миноритария Натальи Горбылевой и зампреда правления Кирилла Котлярова 1,08 млрд руб. Заявление будет рассмотрено 8 августа.

Старший партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Денис Юров полагает, что «если АСВ имеет убедительные аргументы о наличии признаков преступления, то у агентства есть все основания и дальше обжаловать отказ»: «Не исключаю, что это удастся только в суде. В силу специфики подобных кейсов, у региональных полицейских, на мой взгляд, меньше опыта в расследовании банковских преступлений, чем у их федеральных коллег». Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко полагает, что «у региональных полицейских вполне достаточно компетенций для расследования экономических преступлений, но эти дела требуют большого времени на сбор доказательной базы: «Не исключаю, что отказы могли быть попыткой переложить задачи на правоохранителей федерального уровня». Господин Шевченко считает, что возбужденное дело помогло бы АСВ как управляющему банка: «Наличие решений по уголовным делам существенно повышает шансы на успешное оспаривание сделок и привлечение менеджеров к субсидиарной ответственности».

Сергей Калашников