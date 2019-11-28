Липецккомбанк завершил интеграцию с материнским «Зенитом»

Последний региональный банк Липецкой области — Липецккомбанк (ЛКБ) завершил процесс интеграции с материнской банковской группой. Об этом сообщили в самом банке. «В сентябре 2018 года банковская группа “Зенит”, реализуя свою трехлетнюю стратегию, запустила поэтапный процесс интеграции дочерних банков. В объединенный банк уже вошли “Зенит”, “Девон-Кредит” и ЛКБ, а в будущем войдут “Спиритбанк” и “Зенит Сочи”»,— уточнили в финорганизации.

Напомним, о том, что ЛКБ лишится самостоятельного юрлица и станет частью материнского банка, стало известно в 2018 году. Аналитики тогда отмечали, что одной из основных причин реструктуризации стал уход на зарплатный проект Росбанка ключевого клиента — группы НЛМК Владимира Лисина (основная площадка — Новолипецкий меткомбинат в Липецкой области).

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «Липецккомбанк расплавится в “Зените”».

Мария Старикова