Осколбанк завершил операции

Центробанк лишил лицензии на проведение банковских операций белгородский Осколбанк, входивший в четвертую сотню в РФ по размеру активов. Финорганизация принадлежит сыну главы холдинга «Промагро» Федора Клюки Олегу, она финансировала его бизнес-проекты. Источники “Ъ-Черноземье” полагают, что у банка не было экономических проблем, а лицензии он лишился из-за формальных нарушений. Местные участники финансового рынка Черноземья в будущем могут полностью его покинуть, не выдержав конкуренции с крупными банками, считают эксперты.

Как заявили в ЦБ, банк был лишен лицензии за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Как поясняется в сообщении Центробанка, Осколбанк нарушал антиотмывочный закон — не выявлял операции, которые подлежали обязательному контролю, и не направлял сведения о них регулятору. Кроме того, финорганизация якобы проводила сомнительные операции повышенного риска, «направленные на оптимизацию налогообложения». ЦБ ввел в Осколбанке временную администрацию. Ее возглавила Патимат Мусаева, консультант управления временных администраций главного управления Банка России по ЦФО.

Временные менеджеры будут работать в банке до начала его банкротства, после чего его на правах конкурсного управляющего возглавит госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Осколбанк был преимущественно кэптивным банком, обслуживающим интересы предприятий своего бенефициара Олега Клюки, сына главы холдинга «Промагро» Федора Клюки, и ряда других предпринимателей из Старого Оскола.

Среди клиентов банка были принадлежащее господину Клюке-младшему АО «Оскольский завод металлургического машиностроения», близкое бизнесмену Игорю Барщуку ОАО «Осколнефтеснаб». Также банк кредитовал оптовую и розничную торговлю в Белгородской области и привлекал средства за счет вкладов физлиц. Среди его клиентов были и немногочисленные компании из других регионов, например дилер Renault в Нижнем Новгороде ООО «Авторен».

Агентство по страхованию вкладов оценило объем страховой ответственности перед вкладчиками банка в сумму около 327,1 млн руб., в том числе 32,1 млн руб. по вкладам малых предприятий. «Это небольшая для рынка сумма возмещения, и, вероятнее всего, сложностей с выплатами не возникнет,— предполагает источник “Ъ-Черноземье” на региональном банковском рынке.— Осколбанк, хотя и не был в последние годы очень заметен в отрасли, имел здоровую финансовую модель, размещал средства при помощи кредитов и получал прибыль. Нельзя говорить о том, что он лопнул или разорился. С точки зрения бизнеса он вполне мог продолжить работу. А лицензия была отозвана по формальным нарушениям, в которых мог быть виноват не только сам банк, а и его клиенты — банк просто не отследил и не доложил».

Осколбанк был создан в 1990 году на базе Старооскольского отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. До 2018 года носил название Агропромбанк. Председателем правления банка на момент отзыва лицензии выступала Елена Резникова. 100% ООО «Осколбанк», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Олегу Клюке. По данным ЦБ, Осколбанк занимал 332-е место в РФ по величине активов (2,12 млрд руб.). В 2018 году получил 15,19 млн руб. прибыли после налогообложения (7,31 млн руб. в 2017-м). Процентные доходы банка в 2018-м составили 207,87 млн руб. (184,6 млн руб. годом ранее). В Белгородской области теперь остается один региональный Белгородсоцбанк, подконтрольный господину Клюке-старшему. Также в регионе, по данным ЦБ, работают пять филиалов банков из других регионов, а также 384 их структурных подразделения.

«Региональные банки в последние годы малозаметны. Сильных игроков осталось мало. Вероятность, что они сохранятся и будут развиваться, невелика,— говорил в интервью “Ъ-Черноземье” управляющий банка «Открытие» в Воронежской области Дмитрий Чебряков.— Развитие невозможно без информационных технологий, а это дело дорогостоящее. Если не развивать технологии, то региональный банк неизбежно будет отставать от рынка… Я думаю, что тенденция отмирания местных банков с переходом их клиентов к более крупным продолжится».

Господин Чебряков пояснял, что ранее «преимуществом для клиентов региональных банков было личное знакомство с их владельцами, за счет чего можно было рассчитывать на рекордную скорость принятия решений о выдаче кредита»: «Сегодня крупные банки, используя технологии машинного анализа, предлагают предодобренные кредиты и решение о выдаче займа по адекватной ставке можно принять так же быстро».

«Небольших кэптивных банков на рынке осталось совсем немного, причем сокращение это вызвано даже не столько чисткой ЦБ, сколько ростом конкуренции за клиента, будь то заемщик или вкладчик,— полагает аналитик "Алора" Алексей Антонов.— По мере ужесточения требований надзора и снижения деловой активности региональные банки теряют возможность на равных сражаться за клиента с крупными федеральными игроками. Не думаю, что уход Осколбанка будет заметным для регионального рынка, очевидно, основной урон от отзыва лицензии придется на его бенефициара».

На сегодня в Черноземье продолжают работать два региональных банка, не связанных с федеральными финансовыми организациями,— это Белгородсоцбанк и Тамбовкредитпромбанк.

Сергей Калашников