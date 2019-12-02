Путин одобрил закон о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 18 млн руб. за хранение личных данных россиян за пределами России, призывы к экстремизму и повторный отказ передать ключи шифрования ФСБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кодекс об административных нарушениях будет дополнен нормой о штрафах за хранение оператором персональных данных россиян за рубежом. Для граждан он составит 30–50 тыс. руб., должностных лиц — 200–500 тыс. руб., юридических лиц — 2–6 млн руб. В случае повторного нарушения граждан будут штрафовать на 50–100 тыс. руб., должностных лиц — на 0,5–1 млн руб., юридических лиц — на 6–18 млн руб.

Кроме того, будут увеличены штрафы за повторное распространение владельцем сайта призывов к терроризму и экстремизму: для юридических лиц до 1,5–5 млн руб. (ранее — от 600 тыс. до 1 млн руб.) За повторный отказ передать ключи шифрования в ФСБ юридических лиц будут штрафовать на 2–6 млн руб. Также в случае повторного неисполнения поисковым сервисом обязанности по подключению к реестру запрещенных ресурсов и их блокировке его могут штрафовать на 1,5–5 млн руб. (ранее — 700 тыс. руб.).

Напомним, в июне глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал законопроект о крупных штрафах для компаний, которые не соблюдают российское законодательство, вплоть до блокировки сайтов. Документ, который позднее был внесен в Госдуму, он назвал «эффективным инструментом воздействия».

Подробности — в материале “Ъ FM” «Штрафы для интернет-компаний дозрели до миллионов».