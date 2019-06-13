Штрафы за хранение личных данных россиян за рубежом могут вырасти до 18 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за распространение призывов к терроризму через интернет и хранение личных данных россиян за пределами России, следует из информационной базы нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Депутаты предложили ввести новую норму в КоАП — за «невыполнение оператором при сборе персональных данных» обязанности хранить информацию о гражданах РФ в России. Нарушителям будет грозить административный штраф: гражданам — 30–50 тыс. руб., должностным лицам — 200–500 тыс. руб. и юридическим лицам — 2–6 млн руб. За повторные нарушения штрафы серьезно увеличат: граждан предлагается штрафовать на 50–100 тыс. руб., должностных лиц — на 500 тыс.–1 млн руб. и юридических лиц — на 6–18 млн руб.

В законопроекте вводится и новая санкция за повторный отказ передать ключи шифрования в ФСБ — 2–6 млн руб. для юрлиц. Сейчас максимальный штраф за первое нарушение составляет 1 млн руб.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за повторное распространение владельцем сайта призывов к терроризму и экстремизму. Сейчас максимальная санкция для юридических лиц составляет 600 тыс.–1 млн руб., а если закон примут — он достигнет 1,5–5 млн руб.

Также законопроект вводит новую норму о повторном неисполнении поисковым сервисом обязанности по подключению к реестру запрещенных ресурсов и их блокировке. Сейчас нарушителям грозит штраф до 700 тыс. руб. Если закон примут — поисковики будут штрафовать на 1,5–5 млн руб.

Ранее Facebook и Twitter отказались предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Обе компании получили минимальные штрафы — 3 тыс. руб. Позднее глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о крупных штрафах для компаний, которые не соблюдают российское законодательство — вплоть до блокировки сайтов.

О том, как Twitter признали правонарушителем, читайте в публикации “Ъ” «Роскомнадзор внес Twitter в протокол».