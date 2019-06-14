Штрафы для интернет-компаний дозрели до миллионов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал крупные штрафы «эффективным инструментом воздействия» на интернет-компании. Так в интервью «Интерфаксу» он прокомментировал внесенный в Госдуму накануне законопроект. Согласно документу, если интернет-компании откажутся хранить данные россиян на территории страны, то суд обяжет их выплатить 6 млн руб. За повторное нарушение сумма штрафа увеличится до 18 млн.

Иностранные компании наверняка откажутся сотрудничать с Роскомнадзором, потому что это дело принципа, а не величины штрафа, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «Штрафы скорее побудят их в какой-то момент отказаться от локализации, от рынка, идя примерно по тому же пути, по какому пошел LinkedIn. Это не значит, что россияне не смогут пользоваться сервисами, но они будут доступны с некоторым набором технических ограничений. Это, естественно, сократит аудиторию соцсетей, сделает их менее популярными. Но я не думаю, что в текущей ситуации они пойдут на то, чтобы локализовывать хранение данных и видоизменять свою информационную систему, — это достаточно сложно и экономически невыгодно. Опять же, с точки зрения аудитории и геополитического присутствия функционирование сервисов необходимо. Вопрос только в том, как будут развиваться события. Я как считал, так и продолжаю считать, что избыточные требования по локализации персональных данных не дают никаких преимуществ российским властям в сфере безопасности».

Сейчас за отказ хранить данные россиян на территории страны компании могут оштрафовать максимум на 5 тыс. руб. Затем им будет грозить блокировка. Роскомнадзор считает, что новые санкции позволят избежать применения крайних мер. Но даже миллионые штрафы для иностранных IT-гигантов на самом деле несущественны, говорит президент Фонда информационной демократии Илья Массух. И они наверняка согласятся просто выплачивать их, но не выполнять требования закона. «С точки зрения российских компаний, конечно, 6 млн и 18 млн — это приличные деньги, но мы говорим о мировых гигантах с оборотом в сотни миллиардов, чья совокупная стоимость превышает триллионы долларов.

Штрафы в размере $100-200 тыс. для этих компаний являются незначительными.

Если посмотреть на опыт Еврокомиссии, то они применяют оборотные взыскания, чего сильно боится в том числе Google, там суммы исчисляются несколькими миллиардами долларов. Это является очень существенным и влияет на совокупную стоимость компании на бирже. Поэтому мне кажется, что России тоже необходимо плавно подходить к оборотным штрафам и принуждать к исполнению российского законодательства», — заключил Массух.

В этом году за отказ хранить данные россиян на территории страны суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. руб. Причем представитель соцсети Марка Цукерберга на заседание не пришел.

Глеб Силко