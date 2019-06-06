Глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о крупных штрафах до блокировки сайтов

В Государственную думу в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает прогрессивные штрафы для компаний, которые не соблюдают российское законодательство, сообщил «Интерфаксу» глава Роскомнадзора Александр Жаров. «Я считаю, что во всех законах, которые сейчас предполагают только блокировку (ресурсов.— “Ъ”), нужно ввести до нее штрафы, нарастающие при повторном нарушении»,— отметил господин Жаров.

«Поскольку у всех этих компаний деньги хранятся в фондах, сам факт публичных штрафов сказывается на котировках акций»,— сказал Александр Жаров. По его словам, опыт Google показал, что это может заставить компанию взаимодействовать с государством.

Глава Роскомнадзора добавил, что сумма штрафа будет существенной. «А при отсутствии реакции будут повторные штрафы — и они превратятся в итоге в десятки миллионов»,— сказал господин Жаров.

Инициатива в том числе касается закона по локализации баз данных российских пользователей в России. Ведомство требует его исполнения от Facebook и Twitter.

О том, как Twitter признали правонарушителем, читайте в публикации “Ъ” «Роскомнадзор внес Twitter в протокол».