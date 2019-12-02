Администрации Нижнего Новгорода удалось закупить 144 автобуса в лизинг

Состоялись два аукциона администрации Нижнего Новгорода по закупке 70 шт. и 74 шт. низкопольных автобусов в лизинг для нужд муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). На первый конкурс была подана одна заявка, договор заключили с АО «ВЭБ-лизинг» на сумму 1,1 млрд руб. Второй аукцион выиграло АО «Сбербанк-лизинг», сумма контракта составит также 1,09 млрд руб. Транспорт необходимо поставить до 30 декабря.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, с первого раза автобусы закупить не удалось – на аукционы не было подано ни одной заявки, а в конкурсной документации антимонопольщики обнаружили нарушения. Всего до конца года НПАТ получит 200 новых автобусов – еще 56 автобусов через «Сбербанк Лизинг» город закупил в октябре.

Подробнее об обновлении автопарка – в материале “Ъ-Приволжье” «Мэр сказал “Поехали!”».

Анастасия Еремина