Антимонопольная служба нашла нарушения в закупке автобусов для Нижнего Новгорода

Федеральная антимонопольная служба (УФАС) предписала Нижнему Новгороду устранить нарушения, допущенные в документации аукциона по закупке 74 автобусов в лизинг для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Напомним, начальная (максимальная) стоимость контракта составила 1,12 млрд руб., однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Конкурс признали не состоявшимся.

Жалобу на лот направило в надзорное ведомство ООО «ТД Раствор-НН». Проанализировав документы закупки, ФАС сочла, что под запрашиваемые заказчиком технические условия подходила только продукция австрийской «Капш Групп» (имеется российское представительство ООО «Капш Траффикком Руссия».– “Ъ-Приволжье”). Отметим, что на портале госзакупок был объявлен аналогичный конкурс по закупке 70 автобусов для НПАТ на 1,1 млрд руб., на который также не было подано заявок. Однако жалобы на него не поступило.

УФАС предписала комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода (КУГИ ЗР) как заказчику исправить нарушения в документации и заново провести аукцион. Решение надзорного органа может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев.

Анастасия Еремина