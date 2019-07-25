Мэр сказал «Поехали!»

Находящееся в финансовом кризисе МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) в сентябре-ноябре может получить еще 200 больших низкопольных автобусов. По плану нижегородских чиновников с учетом процентной рассрочки общая сумма выплат составит 3,337 млрд руб. При этом предполагается, что платежи за эти автобусы в 2021–2026 годах будут в равных долях вносить областной бюджет, бюджет города и НПАТ. Депутаты гордумы усомнились в логичности этой схемы с участием планово убыточного предприятия. Однако глава города Владимир Панов оптимистично заявил, что городские автопарки через два года получат прибыль, а нынешний долг по налогам в размере 800 млн руб., создающий предприятию серьезные кассовые разрывы, в скором времени готов перекредитовать Сбербанк. В банке о своей готовности к этому говорят осторожно.

На совместном заседании комиссий думы Нижнего Новгорода стало известно о гарантийном письме губернатора Глеба Никитина: бюджет области обязуется софинансировать закупку этой осенью 200 новых автобусов для городских маршрутов. С учетом двухлетней отсрочки лизинговых платежей регион с 2021 года готов в течение следующих пяти лет внести 1,094 млрд руб. Общая сумма выплат по сделке с лизинговой компанией составит 3,337 млрд руб. При этом губернатор поставил условие, что бюджет Нижнего Новгорода и НПАТ совместно будут выплачивать не менее 67,2% от суммы (более 2 млрд).

Услышав, что предполагаемая процентная ставка составляет 12,1% годовых, глава бюджетной комиссии Марк Фельдман сообщил, что цена сделки уже на 3–4% дороже среднерыночной. Городские власти, по его словам, почему-то не используют возможности госпрограммы по субсидированию закупок транспорта, позволяющей сильно сэкономить бюджетные средства. «Возможно, мы будем ее использовать. Мы только сегодня получили подтверждение финансирования из правительства области. Более подробные расчеты будут представлены позже, суммы пока предварительные…», — оправдывалась и.о. заместителя главы города Елена Лекомцева. Не сумев ответить на ряд конкретных вопросов, она дала повод упрекать городскую администрацию в отсутствии финансовой модели и неготовности сотрудничать с думой.

Депутаты раскритиковали и намерение властей возложить треть лизинговых платежей на НПАТ, для которого приобретается новая техника. Напомним, сумма кредиторской задолженности муниципального перевозчика превышает миллиард рублей. «Положение дотационного НПАТ всем присутствующим хорошо известно. У предприятия не то, что нет излишков, — на поддержку штанов денег не хватает. Вряд ли в 2021 году оно сможет из собственных средств финансировать лизинговые обязательства, которые также лягут на городской бюджет», — резюмировал господин Фельдман, добавив, что пока лизинговой компании не выплатят все до копейки, собственником автобусов муниципалитет не станет.

Цена каждого автобуса составит 16,7 млн руб., а если сейчас покупать, я поинтересовался, где-то 8,5 млн», — подсчитал переплату по пятилетнему лизингу зампред гордумы Николай Сатаев.

Депутаты также усомнились в том, что чиновники сумеют в течение ближайшего месяца организовать проведение тендера (закупать 200 автобусов администрация планирует двумя партиями, первую рассчитывает получить уже в сентябре, а вторую — в ноябре).

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подошел на заседание в конце и с ходу начал доказывать депутатам, что НПАТ выходит из экономического кризиса: его выручка «увеличилась на рекордные 20%», в частности за счет приобретенных в прошлом году 100 автобусов. По словам мэра, в прошлом году из-за повышения «белой зарплаты» до 45 тыс. руб. на предприятие вернулись более двухсот водителей, а выпуск на маршруты еще 200 машин станет для перевозчика «точкой роста» и заметно улучшит обслуживание пассажиров. Правда, некоторые депутаты полагают, что определенная стабилизация НПАТ скорее обусловлена тем, что областной бюджет начал более справедливо компенсировать транспортникам выпадающие доходы за перевозку пассажиров-льготников.

«С операционной деятельностью предприятия все нормально. Основная проблема — это задолженность перед налоговой свыше 800 млн руб., мы постоянно выплачиваем долги по налогам, что создает серьезные кассовые разрывы», — подчеркнул господин Панов. По его словам, погасить эту проблемную задолженность, оборачивающуюся арестами расчетных счетов, планируется за счет пятилетнего кредита. «Мы планируем, что уже на следующей неделе выходим на окончательное решение со Сбербанком: получение кредита и реструктуризация налоговой задолженности позволят предприятию жить и развиваться», — сообщил мэр.

В нижегородском головном отделении ВВБ Сбербанка осторожно заметили, что заявка на открытие кредитной линии для НПАТ действительно рассматривается, но каких-либо решений по ней еще не принято и определенных сроков они назвать не могут.

Однако в администрации явно не допускают негативных прогнозов по финансово-хозяйственному состоянию общественного транспорта. Как рассказал депутатам глава города, есть три сценария: «консервативный, оптимистичный и самый оптимистичный». По консервативному у «Нижегородпассажиравтотранса» в 2021 году будет прибыль в размере 300 млн руб, уточнила Елена Лекомцева. Кто-то из депутатов не преминул заметить, что в этот же первый год исполнения обязательств по лизингу платеж муниципального перевозчика за партию автобусов составит более 400 млн.

Владимиру Панову искренне пожелали договориться со Сбербанком о кредите на 800 млн на замещение налоговых долгов НПАТ. Затем члены комиссий единогласно решили вынести очередные поправки на заочное голосование гордумы (официально депутатский состав в отпуске и неотложные изменения бюджета принимаются с помощью опросных листов).

Роман Кряжев