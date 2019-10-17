На аукционы по лизингу 144 автобусов для НПАТ не поступило ни одной заявки

Два аукциона по оказанию услуг по лизингу в общей сумме 144 больших автобусов на газомоторном топливе для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.

Как сообщается на портале госзакупок, предполагалось, что в рамках одного аукциона удастся приобрести к 30 декабря 70 автобусов за 1,1 млрд руб., в рамках второго – 74 автобуса до 30 ноября за 1,12 млрд руб.

Напомним, всего Нижний Новгород планировал до конца года закупить в лизинг 200 низкопольных больших автобусов на газомоторном топливе за 3,3 млрд руб. Пока городу удалось заключить только один контракт на поставку 56 автобусов. Лизингодателем выступил «Сбербанк Лизинг», став единственным участником закупки. Стоимость контракта составила 835 млн руб., автобусы должны поступить до 30 октября.

Анастасия Еремина