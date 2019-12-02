В администрации президента раскритиковали законопроект о виноградарстве и виноделии

Государственно-правовое управления президента России (ГПУ) предлагает существенно доработать законопроект «О виноградарстве и виноделии», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заключение управления о проекте. Согласно заключению, положения законопроекта о видах, категориях, особенностях производства не должны рассматриваться как обязательные.

Кроме того, положения не должны быть приоритетнее права ЕАЭС — техрегламент союза для алкоголя принят и вступит в силу 9 января 2021 года, в нем не содержится термин «вино России». Также в регламенте нет ограничений по стране происхождения виноматериала и смешиванию своего и импортного вина. Эти несоответствия могут привести к проблемам в правоприменительной практике, отмечает ГПУ.

Также у управления возникли вопросы насчет предложения наделить российские органы власти полномочиями по контролю соответствия импортного вина российским технологиям на территории иностранных государств. Также ГПУ высказало неуверенность, получат ли господдержку только производители вина из отечественного винограда. Изложение недостатков законопроекта заняло 14 страниц.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму 16 октября. Проект корректирует терминологию — в частности, определяются понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградные насаждения», «виноградник», «виноградо-винодельческая зона», «винодельческое предприятие». Также документом закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, сохраняются централизованное госрегулирование и контроль в области виноделия, вводятся обязательные требования к этикетке винодельческой продукции, позволяющие четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции — виноградосодержащих напитков; устанавливаются единые требования для отечественной и иностранной продукции. Госдума одобрила законопроект в первом чтении 19 ноября.

На прошлой неделе ассоциация компаний розничной торговли направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет федерации письмо, в котором предложила продлить время продажи вина до 0:00. Авторы письма предлагают включить соответствующие поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России».

О том, повлияют ли поправки к законодательству на популярность отечественных напитков,— в публикации “Ъ FM”.