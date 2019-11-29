Российским винам продлят часы работы

Российские вина предлагают продавать до полуночи. Это инициатива Ассоциации компаний розничной торговли. Там хотят добиться внесения поправок в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который Госдума недавно приняла в первом чтении. Сейчас по закону запрещено торговать алкоголем с 11 вечера до 8 утра.

Увеличение времени продажи в магазинах поможет продвижению отечественных вин, пояснил глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Если у вас после 11 часов есть возможность покупать только российское вино, естественно, это увеличит спрос на эти напитки. Я думаю, такая мера не противоречит политике борьбы с алкоголизмом, потому что такая продажа алкоголя — это цивилизованный, контролируемый канал реализации продукции, которая проверена и соответствует всем требованиям.

Это альтернатива нелегальным способам сбыта продукции, которые как раз несут в себе риски.

По статистике в регионах, где более жесткие меры, ограничивающие время продажи алкоголя, как раз растет доля нелегальных продаж контрафактной продукции».

Ассоциация компаний розничной торговли направила свое предложение в правительство, Министерство финансов, Госдуму и Совет федерации. Преимущества для российских вин в виде дополнительного часа продаж — не самый корректный способ их поддержки, считает директор по маркетингу компании «Игристые вина» Андрей Варзунов: «Во-первых, мы против любых ограничений, которые ставят участников рынка в неравные условия. Во-вторых, нам кажется, что инициатива очень сомнительна с логики потребителя. То есть получается, что реклама и продажа идет не через призму донесения каких-то преимуществ российского вина, а через очень обывательскую логику: не успеваю купить вино или тот напиток, который хочу, ладно, куплю хотя бы российское вино, которое есть сейчас в продаже.

Мне кажется, с точки зрения потребителя, это очень нечестно.

Но здесь все решается через маркировку. На наш взгляд, какие-то гиды, информационная кампания будут способствовать тому, чтобы потребитель самостоятельно делал выбор».

Законопроект «О виноградарстве» в Госдуме называют базовым для отрасли. Он вводит определения для вин разных видов и описывает нормы оформления этикеток. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что документ должен поощрять отечественного производителя. В качестве поправок к законопроекту ко второму чтению обсуждаются разные меры поддержки отечественных вин, например, депутаты предлагают снять все ограничения на рекламу таких напитков.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что опасения по поводу недобросовестной конкуренции между российскими и иностранными производителями неоправданы: «Дайте российским виноделам кредиты под 0,5% или 3% на 10 лет. Дайте преференции, которые имеют сельхозтоваропроизводители в других странах.

Импортное вино и вся импортная алкогольная продукция находится в конкурентном преимуществе по сравнению с российской.

И поэтому если государство примет такое решение, оно лишь уравнивает конкурентные условия, и то несильно. Это — не уравнивание, а жалкая попытка».

Некоторые депутаты Госдумы предлагают, наоборот, еще больше ограничить время продажи алкоголя в магазинах. Недавно депутат Николай Говорин выступил с идеей запрещать торговать спиртным после 10 вечера.

Яна Пашаева