В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий перечень правил в области виноградарства и виноделия, проект опубликован в думской электронной базе. Сейчас систематизированная нормативно-правовая база в этой сфере отсутствует.

Инициативу внесли депутаты нижней палаты парламента Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Ольга Тимофеева, Владимир Кашин, Анатолий Аксаков, Константин Бахарев, Иван Демченко, Наталья Боева, Заур Аскендеров, Дмитрий Белик, Виктор Водолацкий, Виктор Дерябкин и Владимир Плотников. По мнению авторов, действующие нормативные правовые акты в сфере производства и оборота алкогольной продукции ориентированы прежде всего на продукцию с высоким содержанием спирта и практически не учитывают специфику винодельческого производства, что препятствует развитию отечественной отрасли виноградарства и виноделия.

Проект корректирует терминологию — в частности, определяются понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградные насаждения», «виноградник», «виноградо-винодельческая зона», «винодельческое предприятие». Также документом закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, сохраняется централизованное госрегулирование и контроль в области виноделия, вводятся обязательные требования к этикетке винодельческой продукции, позволяющие четко отделять вино, крепленое вино, игристое вино от иной винодельческой продукции — виноградосодержащих напитков; устанавливаются единые требования для отечественной и иностранной продукции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года. «Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия, а это значит новые рабочие места, доходы в бюджет наших регионов»,— сказал господин Володин.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Ряд положений об использовании концентрированного виноградного сусла начнет действовать спустя три года. Положения закона будут применяться только к правоотношениям, возникшим после его принятия.