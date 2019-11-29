В России предложили продлить до полуночи продажу отечественного вина

Для поддержки российского вина время его продажи следует продлить до 0:00, следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), направленного в правительство, Минфин, Госдуму и Совет федерации. С обращением ознакомилось издание «Известия».

Авторы письма предлагают включить соответствующие поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», принятый Госдумой в первом чтении 19 ноября. В окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть до конца года.

По мнению опрошенных изданием экспертов, смягчение правил для российского вина снизит потребление суррогата и поспособствует переходу граждан на легкие и качественные алкогольные напитки. Как сообщили «Известиям» в Совете федерации, в верхней палате парламента предложение АКОРТ уже рассматривается.

Напомним, в октябре Госдума отклонила в третьем чтении предыдущий законопроект о виноделии. Новая версия документа была внесена 16 октября. Ее поддержал Минфин. Позднее в новый законопроект было предложено внести поправки, разрешающие рекламу отечественного вина.

О том, как виноделам готовят импортозамещение лозы,— в материале “Ъ” «Крыму прививают российское».