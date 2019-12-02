Экономика ушла на склад

Восстановление роста обрабатывающих производств и оборота оптовой торговли происходит на фоне роста складских запасов и низкого внешнего и инвестиционного спроса, отмечают аналитики Банка России в октябрьском обзоре экономики. В то же время увеличение выпуска сконцентрировано в отраслях, производящих промежуточные товары, а первые результаты ноябрьских конъюнктурных исследований промышленности фиксируют новые отрицательные рекорды оценок спроса и приближение складов готовой продукции к затоваренности. Однако планы выпуска остаются позитивными, предприятия продолжают ждать прихода в систему бюджетных денег.

В ежемесячной записке об экономике, объясняя неожиданное на фоне ожиданий (0,8–1,3% годового роста ВВП) ускорение экономики в третьем квартале (на уровне 1,7%, см. “Ъ” от 6 и 14 ноября), аналитики ЦБ заключают: «Более высокие темпы роста, вероятно, были связаны с динамикой валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве». Из обзора следует, что экономисты регулятора не видят фундаментальных оснований для такого ускорения. Они, в частности, замечают, что расширение производства в условиях замедления внутреннего спроса могло привести к ускорению накопления запасов материальных оборотных средств, а замедление роста мировой экономики продолжает сдерживать экспорт.

Напомним, в октябре промышленный рост несколько замедлился, при этом его основной движущей силой стали обрабатывающие отрасли (см. “Ъ” от 19 ноября). Между тем октябрьский рост обработки главным образом происходил за счет промежуточных и потребительских (прежде всего обработка урожая) товаров, а выпуск инвестиционной продукции сжимался, на что указывают и в ЦБ. Впрочем, оценивая инвестиционную активность, теперь аналитики регулятора почему-то говорят о росте выпуска инвесттоваров на фоне сокращения инвестиционного импорта в октябре. «С учетом увеличившихся расходов бюджета в четвертом квартале ожидается ускорение роста инвестиционной активности. Темп прироста валового накопления основного капитала, по оценкам, составит 2,0–2,5%»,— прогнозируют в ЦБ. Рост экономической активности аналитики Центробанка видят и в восстановлении потребительского спроса на непродовольственные товары на фоне роста реальных доходов и зарплат, ожидая увеличения последних на 2,5–3% по итогам года. «Годовой темп прироста опережающего индикатора выпуска в октябре близок к среднемесячному значению третьего квартала 2019 года. Статистика Федерального казначейства свидетельствует об активизации бюджетных трат в октябре, в том числе в рамках нацпроектов. Это будет оказывать поддержку совокупному спросу. В этих условиях годовой темп прироста ВВП в 2019 году, по оценкам, будет близок к верхней границе прогнозного интервала 0,8–1,3%»,— заключают авторы документа.

Руководители обрабатывающих предприятий не столь позитивны в оценках экономической активности, их фиксируют ноябрьские конъюнктурные опросы ИЭП имени Егора Гайдара. Хотя в ноябре выпуск их компаний был лишь незначительно меньше октябрьского, второй месяц четвертого квартала оказался худшим c точки зрения оценок спроса с 2015 года (до этого десять месяцев оценки были стабильными), а запасы готовой продукции показали максимальную избыточность с декабря 2017 года. При этом второй месяц подряд респонденты сообщают и об абсолютном снижении цен.

Хотя промышленники в ноябре так и не ощущали поддержки деньгами нацпроектов, они сообщили о поддержке со стороны ЦБ. По данным ИЭПа, предлагаемая банками минимальная ставка по кредитам промышленникам опустилась до 10,7% годовых в рублях. Это минимум за весь период ее мониторинга институтом с сентября 2009 года. При этом с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года минимальная ставка, предлагаемая предприятиям, демонстрировала относительную стабильность, находясь в интервале 11,4–11,8%.

Алексей Шаповалов