Заклинатели трендов

В департаменте исследования и прогнозирования ЦБ (ДИП), как и в Минэкономики, обнаружили улучшение годовой экономической активности в третьем квартале, но одновременно в очередной раз ухудшили свою оценку внутриквартальной динамики ВВП с третьего квартала 2019 года по первый квартал 2020-го. Рост экономики России в 2019 году в ДИП ожидают на уровне 0,8–1%. Верхняя граница этого прогноза ниже верхней границы прогноза ЦБ и базового прогноза Минэкономики в 1,3%.

В ноябрьском бюллетене «О чем говорят тренды» ДИП ЦБ прежде всего прогнозирует дальнейшее замедление инфляции — до 3% в январе 2020 года. Причины этого, по мнению аналитиков департамента, в основном временные: так, высокий урожай на фоне стабилизации мировых цен на продовольствие и ограничений наращивания экспорта будут понижать инфляцию все второе полугодие. Также в числе причин — укрепление рубля в первом полугодии и высокая база инфляции конца 2018 года — начала 2019 года.

На фоне повышенных инфляционных ожиданий, смягчения денежной политики и активизации бюджетных расходов инфляция должна вырасти до 4% к концу 2020 года.

Впрочем, в опубликованной Минэкономики «Картине инфляции» на фоне замедления годовой инфляции в октябре до 3,75% с 3,99% месяцем ранее ведомство фиксирует ускорение помесячных темпов ее роста с учетом сезонности с 0,17% до 0,23%. Несмотря на ожидания ДИП ЦБ, в «продовольственном сегменте дефляционная тенденция развернулась: цены выросли на 0,18% месяц к месяцу против снижения на 0,44% месяц к месяцу в сентябре при возобновлении роста цен на плодоовощную продукцию», считают в министерстве. При этом наблюдалось и ускорение помесячных темпов роста цен на непродовольственные товары. Последнее может отражать активизацию в третьем квартале бюджетных трат и их инфляционного давления, как того ожидали в ДИП.

Однако октябрьские опросы промышленных компаний агентством Markit и ИЭП им. Егора Гайдара свидетельствуют об очередном снижении прогнозов отпускных цен из-за слабого спроса. «Октябрьское увеличение темпов роста выпуска в условиях стабильной динамики фактических продаж, неизменных прогнозах спроса и при минимальном оптимизме планов производства вызвало рост избыточности запасов готовой продукции. При этом темп фактического роста цен опустился в 2019 году до шестилетнего минимума, а ценовые прогнозы производителей — до десятилетнего»,— отмечали в ИЭП.

Заметим, ранее Минэкономики называло рост запасов основной причиной увеличения оценок роста ВВП в сентябре и одним из факторов его ускорения в третьем квартале.

В ДИП ЦБ также обнаруживают ускоренный годовой рост выпуска базовых отраслей в третьем квартале — главным образом за счет АПК и оптовой торговли (последнее также косвенно свидетельствует о работе экономики на склад).

В то же время октябрьские опережающие индикаторы деловой активности в промышленности продолжают указывать на ее снижение. Лишь в ЦМАКП считают, что «по косвенным признакам в октябре производственная активность несколько улучшилась», главным образом благодаря уборке и началу переработки «рекордного урожая». «Значение индекса (PMI Markit.— “Ъ”) не бьется с другими косвенными индикаторами производственной активности»,— говорят аналитики центра. «Поскольку в данных реального сектора не наблюдается существенного роста, а в инвестиционной активности и бизнес-ожиданиях видны негативные тенденции, снижение опережающих индикаторов все же может указывать на риски замедления роста российской экономики в ближайшие месяцы»,— не соглашаются с ними в ДИП ЦБ.

Несмотря на то что аналитики департамента видят ускорение годовой экономической активности, они уменьшили свои оценки роста ВВП квартал к кварталу с учетом сезонности в третьем квартале 2019 года — первом квартале 2020 года в среднем на 0,1 процентного пункта. Теперь он еще сильнее приблизился к границам статистической погрешности, составив 0,2% в 2019 году и 0,3% в первом квартале 2020 года. Впрочем, эта оценка не учитывает возможного дополнительного импульса от ускорения расходования бюджетных средств — бюджетный «навес» 2019 года, по данным Счетной палаты, больше, чем в 2018-м, но это же осложняет и его освоение до конца года.

Алексей Шаповалов