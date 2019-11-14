ВВП вырос оптом

В третьем квартале 2019 года рост экономики ускорился фактически вдвое — до 1,7%, оценили в Росстате. Со стороны производства такое ускорение обеспечено разовыми факторами — восстановлением оптовой торговли и богатым ранним урожаем, а со стороны потребления — увеличением запасов. В Минэкономики ожидают такого же роста ВВП и в четвертом квартале, что соответствует текущему годовому прогнозу ведомства в 1,3%. Впрочем, явных причин для улучшения внутреннего спроса в ближайшем будущем не обнаруживается, а дальнейшее его состояние по-прежнему зависит от динамики бюджетных расходов.

Оперативная оценка Росстата годовых темпов роста ВВП в третьем квартале составила 1,7% против 0,9% во втором квартале и предварительной оценки Минэкономики в 1,9%. Данные о структуре роста экономики в третьем квартале статистики опубликуют в середине декабря. На фоне замедления частного спроса и индикаторов инвестиционной активности и кредитования компаний при стабильной динамике промпроизводства (см. “Ъ” от 17 октября и 28 октября) аналитики указывают на два основных фактора, обеспечивших ускорение: сбор и обработку урожая и восстановление оптовой торговли.

Так, годовой рост выпуска в сельском хозяйстве в третьем квартале составил 5,1% против 1,2% во втором, а оборот оптовой торговли вырос на 3,8% (минус 1,8% соответственно). По оценке ING, столь заметное ускорение в сельском хозяйстве обеспечило 0,2 процентного пункта (п. п.) из 0,8 п. п. ускорения экономического роста.

Получается, что большая часть такого ускорения со стороны производства ВВП обеспечена резким восстановлением оборота оптовой торговли.

Со стороны его потребления (и это признают в Минэкономики) наибольший вклад в ускорение роста внесли запасы материальных оборотных средств и товарного экспорта. По оценке ING, реальная динамка экспорта улучшилась — после падения на 2% за второй квартал вывоз несырьевых товаров в третьем квартале вырос на 7% в годовом выражении. На фоне восстановления поставок по трубопроводу «Дружба» вернулся к прежним показателям и нефтегазовый экспорт.

Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что в четвертом квартале снижение ставок и инфляции, а также вероятный рост бюджетных расходов смогут подстегнуть внутренний спрос и поддержать рост выпуска. На это же надеются в Минэкономики, где ожидают 1,7% роста ВВП и в четвертом квартале. В то же время, по данным опросов ИЭП имени Егора Гайдара, в октябре промышленность действительно рискнула увеличить темп роста выпуска до лучших значений 2019 года, но при стабильных динамке продаж и прогнозах спроса это спровоцировало рост избыточности запасов готовой продукции до годового максимума — и ухудшило планы выпуска до минимумов текущего года.

Состояние внутреннего спроса в оставшиеся месяцы 2019 года и в среднесрочной перспективе во многом прямо зависит от госрасходов. На этом фоне отдельный интерес представляет внутригодовая динамика ВВП. По оценке Минэкономики, очищенный от сезонности темп роста ВВП по отношению к предыдущему кварталу в третьем квартале 2019 года составил 0,5% после аналогичного роста во втором квартале и снижения на 0,1% в первом квартале. «Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5–2% год к году»,— говорят в министерстве. В то же время, по данным Росстата, прирост ВВП с учетом сезонности как за первый, так и за второй кварталы 2019 года составлял 0,2% (расчеты статистиков по третьему кварталу появятся в декабре). С этим согласны в Банке России и Capital Economics. При этом годовое ускорение темпов роста ВВП на 0,8 п. п. в третьем квартале, по расчетам Capital Economics, соответствует приросту за третий квартал с учетом сезонности в 1%. Обеспечить такой же прирост за четвертый квартал будет возможно лишь при заметном спросе на накопившиеся запасы.

Алексей Шаповалов