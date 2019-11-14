ВВП вырос оптом

В третьем квартале 2019 года рост экономики ускорился фактически вдвое — до 1,7%, оценили в Росстате. Со стороны производства такое ускорение обеспечено разовыми факторами — восстановлением оптовой торговли и богатым ранним урожаем, а со стороны потребления — увеличением запасов. В Минэкономики ожидают такого же роста ВВП и в четвертом квартале, что соответствует текущему годовому прогнозу ведомства в 1,3%. Впрочем, явных причин для улучшения внутреннего спроса в ближайшем будущем не обнаруживается, а дальнейшее его состояние по-прежнему зависит от динамики бюджетных расходов.
Оперативная оценка Росстата годовых темпов роста ВВП в третьем квартале составила 1,7% против 0,9% во втором квартале и предварительной оценки Минэкономики в 1,9%. Данные о структуре роста экономики в третьем квартале статистики опубликуют в середине декабря. На фоне замедления частного спроса и индикаторов инвестиционной активности и кредитования компаний при стабильной динамике промпроизводства (см. “Ъ” от 17 октября и 28 октября) аналитики указывают на два основных фактора, обеспечивших ускорение: сбор и обработку урожая и восстановление оптовой торговли.
Так, годовой рост выпуска в сельском хозяйстве в третьем квартале составил 5,1% против 1,2% во втором, а оборот оптовой торговли вырос на 3,8% (минус 1,8% соответственно). По оценке ING, столь заметное ускорение в сельском хозяйстве обеспечило 0,2 процентного пункта (п. п.) из 0,8 п. п. ускорения экономического роста.
Со стороны его потребления (и это признают в Минэкономики) наибольший вклад в ускорение роста внесли запасы материальных оборотных средств и товарного экспорта. По оценке ING, реальная динамка экспорта улучшилась — после падения на 2% за второй квартал вывоз несырьевых товаров в третьем квартале вырос на 7% в годовом выражении. На фоне восстановления поставок по трубопроводу «Дружба» вернулся к прежним показателям и нефтегазовый экспорт.
Дмитрий Полевой из РФПИ считает, что в четвертом квартале снижение ставок и инфляции, а также вероятный рост бюджетных расходов смогут подстегнуть внутренний спрос и поддержать рост выпуска. На это же надеются в Минэкономики, где ожидают 1,7% роста ВВП и в четвертом квартале. В то же время, по данным опросов ИЭП имени Егора Гайдара, в октябре промышленность действительно рискнула увеличить темп роста выпуска до лучших значений 2019 года, но при стабильных динамке продаж и прогнозах спроса это спровоцировало рост избыточности запасов готовой продукции до годового максимума — и ухудшило планы выпуска до минимумов текущего года.
Состояние внутреннего спроса в оставшиеся месяцы 2019 года и в среднесрочной перспективе во многом прямо зависит от госрасходов. На этом фоне отдельный интерес представляет внутригодовая динамика ВВП. По оценке Минэкономики, очищенный от сезонности темп роста ВВП по отношению к предыдущему кварталу в третьем квартале 2019 года составил 0,5% после аналогичного роста во втором квартале и снижения на 0,1% в первом квартале. «Наблюдаемая поквартальная динамика ВВП свидетельствует о возвращении экономики на траекторию роста темпом 1,5–2% год к году»,— говорят в министерстве. В то же время, по данным Росстата, прирост ВВП с учетом сезонности как за первый, так и за второй кварталы 2019 года составлял 0,2% (расчеты статистиков по третьему кварталу появятся в декабре). С этим согласны в Банке России и Capital Economics. При этом годовое ускорение темпов роста ВВП на 0,8 п. п. в третьем квартале, по расчетам Capital Economics, соответствует приросту за третий квартал с учетом сезонности в 1%. Обеспечить такой же прирост за четвертый квартал будет возможно лишь при заметном спросе на накопившиеся запасы.
В сентябрьской аналитической записке «Картина кредитования» Минэкономики перечислило основных виновников того, что его прогнозы ускорения экономики могут не оправдаться. Медленное снижение ЦБ ставки будет тормозить спрос в 2020 году, а действие бюджетного правила ограничит перспективы перераспределения госкредита через региональные бюджеты и возможность инвестиционного ускорения роста в среднесрочной перспективе. В этой конструкции проблема «пузыря» на рынке розничного кредитования, на которой еще недавно настаивали в министерстве, ушла на второй план.
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