Власти подтвердили 19 жертв аварии с автобусом в Забайкальском крае

Правительство Забайкальского края заявило, что при падении пассажирского автобуса с моста погибли 19 человек. Источник «Интерфакса» говорил, что в числе погибших — водитель. По данным ГИБДД РФ, еще 21 человек пострадал.

Крупнейшие ДТП с автобусами в России за последние годы Читать далее

Всего в автобусе были 44 человека. Автобус выполнял рейс Сретенск—Чита. В пути у него лопнуло колесо, автобус упал с моста на лед реки и перевернулся. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Перевозчик утверждает, что автобус прошел все проверки.