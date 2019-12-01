В Афганистане убит один из лидеров талибов

Один из командиров движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин убит в ходе столкновений с правительственными силами в Афганистане. Всего были убиты пять боевиков, еще семеро пострадали, рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи.

Боестолкновения произошли в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Террористы напали на позиции правительственных войск на территории уезда Мингаджик. Бой продолжался более часа. В числе раненных — два полевых командира «Талибана». По словам представителя афганской армии, нападение боевиков удалось отбить.

В сентябре сорвались мирные переговоры США с талибами. Это произошло после того, как в столице Афганистана Кабуле взорвалась бомба недалеко от иностранных посольств. 28 ноября президент США Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Он выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими и объявил, что США продолжают переговоры с «Талибаном».

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