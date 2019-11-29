Зарубежные СМИ: О чем говорили главы США и Афганистана на незапланированной встрече?

Президент США Дональд Трамп впервые за свой президентский срок прилетел в Афганистан. Он неожиданно для всех встретился с военными, которые проходят там службу, и поздравил их с Днем благодарения. Трамп также пообщался с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а позже заявил, что возобновит мирные переговоры с талибами. О чем говорили главы государств? И как прошли 2,5 часа необъявленного визита? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Дональд Трамп незаметно выскользнул из своего поместья в Мар-а-Лаго во Флориде, сел в военный самолет и через 16 часов приземлился в Афганистане, пишет колумнист CNN. Поездка была засекречена — этого требуют правила посещения военной зоны. Журналистам о визите президента в страну сообщили за несколько минут до того, как самолет Трампа вылетел обратно во Флориду. Президента сопровождали несколько помощников и журналистов из его пула: во время поездки им нельзя было пользоваться никакими гаджетами, и они до последнего не знали, куда направляется самолет. О месте назначения репортерам сообщили за два часа до приземления в Афганистане. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам, которая тоже была на борту, объяснила поездку тем, что Трамп решил поддержать свои войска и устроить им приятный сюрприз на праздник. Прибытие президента на авиабазу Баграм тоже тщательно скрывали — на окнах самолета были закрыты занавески, а огни лайнера выключены. Позже Трамп лично подал праздничный ужин американским военным и пообщался с ними.

Как сообщает The Guardian, Америка ведет с талибами войну с 2001 года — она началась после теракта в Нью-Йорке. Во время неожиданного визита в страну Дональд Трамп встретился с президентом страны Ашрафом Гани. Тот поблагодарил американского лидера и заявил, что во время его руководства потери местной армии существенно снизились. Президент США заявил, что сократит число своих военных в стране примерно на 5 тыс. — до 8,6 тыс. человек. А позже сообщил журналистам, что возобновил мирные переговоры с талибами.

Они были заморожены в сентябре, сообщает CNBC. Это произошло после того, как талибы взяли на себя ответственность за нападение в Кабуле — тогда погибли 12 человек, в том числе американский солдат. Издание отмечает, что визит в Афганистан стал для Трампа первым, но похожую поездку он устроил в прошлом году. Тогда президент вместе с супругой Меланией Трамп внезапно прибыл в Ирак после Рождества. Незадолго до этого он неожиданно для всех решил вывести американские сухопутные войска из Сирии, после чего министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. По словам журналиста CNBC, с 2001 года налогоплательщики в США потратили больше $6 трлн на военные действия в Афганистане, Сирии, Ираке и Пакистане.