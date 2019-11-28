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Трамп впервые посетил Афганистан

Президент США Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани, сообщает Reuters. Американский лидер сообщил, что США продолжают переговоры с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«"Талибан" хочет заключить сделку. Мы встречались с ними и говорили о необходимости прекращения огня, они не хотели этого, но сейчас, я верю, они хотят. Возможно, так и получится»,— сказал господин Трамп. Президент США также выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими, поздравил их с Днем благодарения и поужинал с ними.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп дал большое интервью Fox News. Тогда он рассказал, что США снижают численность контингента в Афганистане, а также работают над соглашением с «Талибаном».

О чем еще говорил американский президент — в материале “Ъ” «Щенки, клопы и Украина».

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