Как пытались договориться США и «Талибан»

Первые прямые переговоры между властями США и представителями афганского движения «Талибан» (запрещено в России) были запланированы на июнь 2013 года. Однако встреча не состоялась, причиной послужило недовольство президента Афганистана Хамида Карзая, не приглашенного к участию в переговорах.

В июле 2018 года США и талибы обсудили перспективы урегулирования в рамках неофициальных консультаций в Дохе (Катар). С представителями «Талибана» встретилась помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. В сентябре того же года спецпредставителем Госдепа США по Афганистану был назначен дипломат афганского происхождения Залмай Халилзад, бывший посол в Афганистане и Ираке. В декабре того же года США и «Талибан» провели переговоры в ОАЭ при участии Саудовской Аравии и Пакистана.

В марте 2019 года представители США и «Талибана» составили проект соглашения. Согласно ему, боевики обязались разорвать связи с террористическими группировками и начать переговоры с официальными властями Афганистана. В свою очередь, США запланировали вывести свои войска из страны. В июне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что стороны намерены заключить соглашение в сентябре 2019 года. Через месяц он сообщил, что до президентских выборов 2020 года в США американский военный контингент покинет Афганистан.

18 августа во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров. После очередного раунда встреч в Дохе официальный представитель офиса «Талибана» Мухаммад Сохейл Шахин также заявлял, что движение надеется на заключение соглашения.

5 сентября в Кабуле, недалеко от штаб-квартиры НАТО и посольства США, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 12 человек, включая одного американского солдата. США прервали переговоры с «Талибаном», взявшим на себя ответственность за теракт. 9 сентября Дональд Трамп заявил, что переговоры о мирном урегулировании «мертвы». Талибы в ответ пообещали продолжить воевать с США в Афганистане. Анна Поваго