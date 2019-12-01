Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»

С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены. В перечень попали прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf). За их незаконную продажу и хранение введена уголовная ответственность.

Ранее в правительстве пообещали подсчитать число нуждающихся в паллиативной помощи и сильнодействующих обезболивающих в России. Власти рассчитывают, что к 2023 году все нужные лекарственные формы будут производиться на территории РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «У правительства болит за всех».